'Exatlón México': ¿Qué equipo gana la Supervivencia HOY viernes 22 de noviembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando las cosas parecen mejorar para el equipo azul en Exatlón México, llega el cuadro rojo y termina por refrendar el dominio que vienen mostrando desde el inicio de esta octava temporada. A pesar de que Pascal Nadaud y compañía regresaron a la senda del triunfo en el Duelo de los Enigmas que se transmitió el martes 19 de noviembre, la realidad es que los rojos han conseguido recuperarse de forma favorable y se han impuesto en las últimas competencias.

Para el episodio de este viernes 22 de noviembre de 2024, los televidentes tendrán la oportunidad de ver las primeras dos batallas por la Supervivencia. Cabe recordar que para esta semana están en riesgo las mujeres de ambos grupos, por lo que los competidores deberán dejar todo en el circuito para que sus compañeras no estén en el Duelo de Eliminación del domingo. Con la salida de Keno Martell, el equipo azul suma ya cuatro bajas en lo que va del programa.

¿Qué pasó el jueves 21 de noviembre en Exatlón México?

En el episodio del día de ayer, los atletas se disputaron las comunidades de la Villa 360°, prueba que ha sido completamente dominada por Heliud Pulido y grupo. Y como ha sido recurrente hasta ahora, el equipo rojo se impuso en una reñida prueba de carrera de relevos, misma en la que Pato Araujo y Paulette Gallardo le dieron la victoria a su conjunto por marcador de 10-9 y defendieron exitosamente la posición estratégica.

Nuevas deportistas llegaron a las playas de República Dominicana para competir en la denominada Zona de Peligro, reto en el que se encuentran Caro Tripp y Analu Linaje por los azules, así como Sofía Arroyo y Samantha Rodríguez por los rojos. Estas participantes fueron elegidas por tener un bajo porcentaje de efectividad y pelearon su lugar contra las retadoras Montse, Mariana y Aida, esta última fue la primera eliminada.

¿Qué equipo gana la Supervivencia este viernes 22 de noviembre?

Este día inicia la serie de la Supervivencia y los azules no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo a más elementos. Los insiders del reality show de TV Azteca decían que esta semana se estaría pintando de azul, sin embargo, los spoilers no tienen claro qué equipo se consagrará como ganador de estos dos duelos por la permanencia. No se tiene certeza de qué color serán los competidores que se instalen en el Duelo de Eliminación, pero la tendencia favorece a los rojos.

Sin embargo, la Zona de Peligro continuará en este capítulo, y de acuerdo con información de Gabo Tv, los azules sufrirán la salida de Caro Tripp, quien no se pudo adaptar al nivel de exigencia que te exige el proyecto televisivo. En su lugar, Mariana Castro tomará ese lugar y se integrará con el cuadro celeste, y según los spoilers, será un gran aporte para su nuevo grupo.

Fuente: Tribuna