Exige que se calle: Erika Zaba arremete contra Mariana Ochoa y le lanza dura advertencia

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Erika Zaba, después de tantos dimes y diretes, finalmente reaccionó a las constantes declaraciones de Mariana Ochoa, sobre algunos de sus excompañeros de OV7 y, además de enviarle un contundente mensaje, lanzó una fuerte advertencia contra su excolega, exigiendo que se calle y se guarde sus comentarios negativos. Zaba dejó en claro que arremeterá en su contra si sigue haciendo comentarios de esa índole.

Mientras los integrantes de la prensa le hacían mención sobre algunas expresiones la expresentadora de Sale el Sol en cuanto a determinados integrantes de la banda pop, Zaba inmediatamente replicó: "Nos conocemos demasiado bien entre los siete, sabemos de lo que es capaz y lo que no es capaz el otro, lo sabemos como la palma de la mano, no he visto las declaraciones que me están diciendo, pero yo sé que creer y que no creer, y lo que sí creo que está mal, es que se sigan destapando cosas, y que sigan destapando información que ya no es necesario".

Y sin titubear, Erika también puntualizó para Mariana que ya era momento de cambiar de tema y hacer cosas diferentes, soltar el pasado y dejarlo con ese cariño y respeto que hubo por tantos años entre ellos como compañeros de grupo: "Ya se acabó el grupo hace un año, yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es respetar el nombre de OV7 y solo hablar bien de los recuerdos, no hablar mentiras, que es muy diferente, ese es mi código, cada quien tendrá los suyos".

No obstante, Zaba aprovechó las cámaras para enviar un concluyente recado a la que fuera su compañera de agrupación por varias décadas y participante de Las Estrellas Bailan en Hoy: "Cada quien sabe si está bien o mal si sigue hablando, yo, lo único que va a salir de mi boca es hablar cosas positivas, y defenderme, o sea, si alguien habla mal de mí o me levanta un falso, yo si saldré a decir la verdad, mientras tanto, de verdad no voy a hablar mal, bien todo el tiempo".

Debido a que Erika fue captada durante su asistencia a la obra Jesucristo Superestrella, donde actúa Kalimba, exintegrante de OV7 que ha sido señalado de abuso por la cantante Melissa Galindo, Zaba fue determinante y defendió el honor del famoso: "Yo no te puedo decir a lo mejor, 'yo he sido muy buena amiga', pero la verdad es que trato de siempre estar para ellos, la gente es mala, hay mucha gente mala y mucha gente sisañosa, hay mucha gente que se quiere hacer fama a costa de los otros, eso sí lo sé, y me parece que este es el caso, porque si no te demuestran nada, ¿entonces qué?, pues eres inocente ¿no?".

Fuente: Tribuna del Yaqui