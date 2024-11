Habrá colaboración: Eiza González niega rivalidad con Belinda y podrían hacer filme juntas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Eiza González, en una reciente entrevista para la prensa mexicana, aclaró lo que pasó en verdad con Belinda, negando la rivalidad que supuestamente existe entre ambas, de manera contundente, asegurando que habría colaboración entre ambas, señalando que podrían hacer un filme juntas si acepta la expareja de Christian Nodal, ¿acaso va a llevar a la actriz a Hollywood?

Por muchos años se ha dicho que González y la actriz de Bienvenidos Al Edén no se llevarían bien, por cuestiones de rivalidades al tener una carrera similar y aspiraciones del mismo nivel, que es representar al país de manera mundial, entre otras cosas. Aunque ellas siempre niegan la situación, siguen los rumores de una rivalidad, que recientemente escaló, con el rumor de que la exacrtriz de Televisa le robó a Belinda un importante proyecto.

Según informes, la intérprete de Luz Sin Gravedad sería presentadora en la premiación de los GQ Men of the Year 2024, pero que al final Eiza llegaría y se lo arrebataría de las manos. En plena alfombra roja, González fue cuestionada al respecto, y ella negó tal situación: "Eso no es cierto, yo no estoy conduciendo". Incluso declaró que si se presta la oportunidad trabajaría en una serie o película, ya que musicalmente no se podría, pues ese nunca ha sido su rubro.

Ante esto, la actriz de Ambulance, señaló que ella estaba de invitada y para recibir un premio, que no dudo en aceptar, pues tenía tiempo queriendo regresar al país por un evento, destacando que no puedo en el estreno de La Máquina, pero ahora se logró y estaba orgullosa de ser parte de la portada de la revista: "Ahora vengo a representar a mis muchachos el día de hoy. Muy contenta, la verdad, un orgullo poder estar en la portada, es una gran portada, muy importante para mí, que representa muchísimo, entonces estoy muy contenta".

Finalmente, la actriz de Amores Verdaderos, señaló que el éxito que ha tenido en Hollywood se deben a muchos factores, que se combinan y el más importante para ella, es el apoyo de la gente que la ha visto trabajar desde sus inicios y los que se van sumando para darle esa importancia a lo segundo más importante, el esfuerzo: "El trabajo, toma mucho sacrificio, hay mil cosas que están involucradas. Lo que sí es que estoy muy agradecida, muy contenta, muy feliz y trabajando muy duro para poder representar a mi país de la mejor manera posible".

Yo creo que podemos hacer un trabajo en equipo para que nuestro trabajo y nuestros representantes a nivel internacional sean más respetados, y yo creo que viene de ambos lados, viene de su lado, de nuestras audiencias, y entre nosotros apoyarnos. Mucha gente hace eso en otros países y a mí me encantaría verlo más", concluyó sobre el apoyo ente colegas.

