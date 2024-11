La FOTO de Christian Nodal con su 'amante' que comprobaría infidelidad a Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Christian Nodal sí está viviendo una segunda historia de amor, pese a que está casado, ya que hace un par de horas ha comenzado a viralizarse la foto que comprobaría la infidelidad del cantante del regional mexicano a su esposa, la también intérprete, Ángela Aguilar, ya que en esta se le vería al lado de su presunta amante, ¿saldrá a dar explicaciones de estas aparentes pruebas?

Hace un par de días, Nodal regresó al centro del escándalo, pues hace un par de meses se dice que el sonorense estaría en una relación extramarital, pues a través de redes sociales, la supuesta amante compartió una serie de fotografías que probarían esta supuesta infidelidad a la hija de Pepe Aguilar. En la primera se puede ver que supuestamente Nodal besa a la joven durante una cena romántica, y en la tercera un arreglo de flores con una nota en el que este le expresa todo el amor que siente: "Espero verte pronto, hay días en los que te extraño de más. Cris Nodal".

Pero eso no sería todo, pues poco después, la misma joven compartió una fotografía en la que besa al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, con el mensaje de que "el karma existe", además de otra, en la que la joven Ivette aparece sentada en las piernas de Nodal y la tiene como su fondo de pantalla al estar bloqueado. Hasta el momento, ninguno de los creadores de Dime Cómo Quieres, se ha pronunciado para hablar respecto a la polémica.

Sin embargo, el hecho de que no hablen, no significa que desaparezca, e incluso, hace un par de horas se ha comenzado a viralizar otra fotografía del Instagram de la presunta amante de Nodal, en la que se puede ver posando con una flores, después otra de esos arreglos con una nota, y por último, una en la que ella le toma las fotos al lindo detalle floral, en la que se ve el reflejo de un hombre, capturando ese momento en su celular.

Aunque la mujer no ha dicho nada sobre quien es ese hombre, aquellos que han visto las imágenes, afirman que ese es el reflejo del creador del tema Adiós Amor, destacando que no les sorprende que también le sea infiel a la intérprete de En Realidad, comenzando los ataques, tanto que limitaron los comentarios: "¿El que aparece atrás en el reflejo no es Nodal?", "A TI si te perdonamos que seas la otra querida" y "Volvería a ser fan de Nodal si anda con ella, mil veces".

Esta foto probaría infidelidad de Nodal. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui