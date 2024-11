Llanto en Televisa: Tras alistar testamento, hospitalizan de urgencia a Silvia Pinal por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público que aclama a doña Silvia Pinal recibió una inesperada y devastadora noticia este viernes 22 de noviembre, debido a que se reportó que la primera actriz fue hospitalizada de emergencia. Fue a través del programa Ventaneando que se confirmó que la histrionisa originaria de Guaymas había regresado al hospital, a escasos días de presentar una fuerte infección en las vías urinarias.

Un reportero de TV Azteca precisó que la bisabuela de Michelle Salas fue hospitalizada desde el jueves y que continúa bajo observación médica. El comunicador, que se encuentra a las afueras del hospital donde está internada doña Silvia, explicó que extraoficialmente se menciona que la también presentadora de televisión sufrió de presión baja y arritmia cardiaca.

De la misma manera, el enviado especial de la emisión de Pati Chapoy recordó que hace apenas dos días, Alejandra Guzmán contó a la prensa que su famosa mamá tenía una infección en vías urinarias. "Me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse", expresó 'La Guzmán' en días pasados a diversos reporteros.

Aunque el periodista indicó que hasta el momento los hijos de la matriarca de la dinastía Pinal no han brindado una declaración pública, presuntamente Luis Enrique Guzmán le comentó que 'La Pinal' ya había sido estabilizada: "Que ella está estable y que la vio bien". Se espera que en las próximas horas se revelen datos más precisos sobre el estado actual de salud de la estrella del Cine de Oro.

Por su parte, Pedro ofreció un reporte para los usuarios en redes sociales de Ventaneando, donde recordó que Silvia Pinal tiene 96 años, lo que complica su reciente hospitalización, aunque le deseó una pronta recuperación a la reconocida actriz.

El testamento de Silvia Pinal

Cabe resaltar que apenas el día de ayer jueves 21 de noviembre Iván Cochegrus, amigo cercano a doña Silvia, hizo declaraciones contundentes acerca del testamento de la reconocida estrella de Televisa. De acuerdo con información del productor teatral, hace más de 20 años la matriarca de la dinastía Pinal dejó en regla todo el papeleo en caso de su muerte y habría incluido a toda su familia en la herencia.

Ella ya tenía todo ¡todo! arreglado desde el 2004, ella tenía todo perfectamente, donde para ella era muy importante su familia, toda su familia, toda su familia, te estoy hablando en general", dijo Cochegrus.

Fuente: Tribuna