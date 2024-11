Luto en Hollywood: Estrella de 'RHOP' se quita la vida de impactante forma, revela forense

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más en Hollywood han tenido que vestirse de un muy triste luto, debido a que se ha informado la muerte de la estrella de Real Housewives of Potomac de tan solo 37 años de edad, Matthew Byars, en la que desgraciadamente, el médico forense a cargo de su caso y averiguar lo sucedido, reveló que se quitó la vida de una impactante forma, pues tenía múltiples heridas por su cuerpo.

Ha sido la mañana de este viernes 22 de noviembre, que se informó que Matthew, el pasado jueves 21 de noviembre fue encontrado sin vida, por lo cual inmediatamente comenzaron investigaciones para dictaminar que fue lo que pasó, ¿un accidente, un suicidio o un homicidio?. El médico forense que atendió el caso del reconocido actor de melodramas, declaró que no fue un accidente ni un asesinato, sino algo predeterminado, un suicidio.

El portavoz oficial de la Oficina del Médico Forense de Maryland, al parecer declaró para US Sun, que el intérprete del mejor amigo de 'Karen Huger', perdió la vida porque él mismo propicio todo para infligirse heridas contundentes, a las que terminó por sucumbir y morir: "Murió a causa de múltiples heridas contundentes. La causa fue un suicidio". Hasta el momento no se ha revelado como fue que decidió quitarse la vida.

Por el momento, no se sabe más del caso, ni sobre el funeral, pero una de las protagonistas de la serie, Melissa Gorga, mediante su cuenta de Instagram decidió honrar su memoria, compartiendo un momento a su lado, con un desgarrador mensaje: "Matt, ¿por qué no me lo dijiste, Matt? Estoy desconsolada. Tu personalidad era contagiosa. Tus chistes, siempre los tenías. Deberías haber hecho monólogos. Sé que era tu sueño. Me duele el corazón, Matt. Porque a principios de esta semana no me lo dijiste".

Finalmente, destacó que eran los mejores amigos en la vida real, que ella siempre entendió su sufrimiento y ojalá hubiera podido ser más abierto con ella en ese tema para poder salvarlo como ella deseaba: "Sé que la vida fue dura. Lo sé. Gracias por permitirme hacer mi primera interpretación de 'ON DISPLAY'. Tú y yo SOMOS LEALES. No los hacen como nosotros. Ojalá hubiera podido salvarte. Gracias por los recuerdos. Ve a volar. Ve a hacerlos reír".

