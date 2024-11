¿Luto en Televisa? Famoso conductor, a punto de morir por alcoholismo; lo hallan tirado en la calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa revela que estuvo a punto de morir en dos ocasiones a causa de una dura enfermedad que parece. Se trata del reconocido actor y conductor Mauricio Castillo, quien ha trabajado en programas de Televisa como Me Caigo de Risa, en la serie ¡Qué madre tan padre!, así como la telenovela El bienamado y otras emisiones muy populares como Otro Rollo y Miembros al Aire.

La enfermedad contra la que lucha es el alcoholismo, el cual lo llevó a tocar fondo y pedir ayuda a la madre de sus hijos. En entrevista con De Primera Mano de Imagen TV, el conductor dijo: "No es sencillo reconocer que uno tiene una enfermedad, tú mismo te empiezas a bloquear. El tema de ser adicto, en este caso alcohólico, no es fácil de reconocer porque te empiezas a bloquear pero obviamente a quien primero afectas es a tu primer círculo, en este caso mi familia directa mi esposa y mis dos hijos", dijo.

Mauricio Castillo

Fue ahí que Castillo contó que hace algunos meses estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones, en la misma semana. "Hace 4 meses tuve dos eventos muy malos en los cuales incluso estuve a punto de perder la vida", relató. Mauricio señaló que fue ahí que le marcó a la madre de sus hijos para que lo fuera a rescatar. "Le llamé y le dije: 'necesito que vengas por mí, no puedo más'. En una misma semana tuve dos eventos muy graves", reveló.

Y agregó cómo fueron cada uno de esos eventos: "En el primero mis vecinos me encontraron tirado en la calle. No tengo memoria o recolección de ese evento. Me levantaron, mi departamento estaba abierto y me dejaron ahí. Me desperté horas después sin saber qué onda", dijo. "El segundo fue dentro de la misma semana. Estaba yo saliendo de trabajar, estaba grabando 'Me caigo de risa', el cual dirijo desde hace 10 años".

El conductor contó que dos productores de Televisa le salvaron la vida: "De ahí me fui a comer con un amigo y ahí bebí demasiado, estaba pasado de la raya y acudieron a mí los dos productores del programa, llegaron al estacionamiento de Televisa, impidieron que me subiera a mi moto y me fuera a mi casa", compartió. Mauricio también compartió en vivo que sus amigos y conocidos se acercaron a él después de que él revelara esta anécdota y se sorprendieron pues siempre fue un "alcohólico funcional" y nadie se percataba de su enfermedad.

Castillo señaló que lleva ya cuatro meses sobrio luego de estar acudiendo a rehabilitación junto al conductor del programa Hoy Raúl 'El Negro' Araiza, sin embargo, relató que en otra época no solo probó alcohol sino también drogas más fuertes. "Hace más de 10 años sí hubo otra sustancia, sí coincidió en una temporada que hubo consumo de alcohol y cocaína. No fue algo muy dependiente con lo que me enganchara demasiado", dijo. Finalmente, compartió que al compartir su historia, lo considera parte de su recuperación y cree que seguirá enfrentándola todos los días pues es una enfermedad "incurable, progresiva y mortal", señaló.

