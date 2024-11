"O se va o me voy": Actriz de Televisa corre a director de escena y le envía fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras que era director de escena, el reconocido actor y comediante, Carlos Espejel, afirmó que la famosa histrionista de melodramas, Itatí Cantoral, no se tocó el corazón al momento de correrlo de Televisa al estar en grabaciones de una novela juntos, señalando que amenazó con la frase: "O se va él o e voy yo". Ahora, la también cantante acaba de enviar un fuerte mensaje para decir lo que piensa al respecto.

Fue hace un par de días que Espejel confesó en entrevista para La Mejor, que de las cosas más fuertes que le pasaron en la industria, fue que mientras era productor, Itatí lo mandó a despedir en su cara con el clásico "si Carlos sigue, yo me voy", y ella era la villana más querida por el público: "O sea, pidió mi cabeza. Llegó la producción conmigo y me dijo '¿qué pasó?'. No, pues lo que pasó es que yo le dije 'Itatí, siéntate'. Ella me dijo 'mejor parada, ¿por qué sentada?. Le contesté 'Pues porque yo soy el director y quiero que vayas sentada, esa es la razón'".

Tras esto, Cantoral, negó rotundamente que al ser la famosa y muy malvada 'Soraya Montenegro', haya hecho tal cosa, afirmando que no entiende en que contexto fue que lo dijo, y tampoco sabe la historia porque no lo había visto, así que solo se mantuvo firma con negar lo que se dijo: "No, ¿cómo crees? Yo lo quiero mucho, no tengo la menor idea de lo que me dices. No sé en qué... No, no, no, no sé, no, no sé en qué contexto también lo dijo, no, no sé".

Sobre si estaba enojada con el actor, la actriz de María la del Barrio, destacó que no estaba molesta, y aseguró que ella adora a Espejel, pues tiene personajes maravillosos con los que ha hecho feliz al público y sería extraño que haya alguien que no lo conozca y no lo ame, pues es un gran hombre y comediante: "Claro que sí, yo lo quiero mucho a Carlos Espejel, lo admiro mucho. ¿Quién no va a admirar a Chiqui Drácula? Y bueno, a tantos personajes. Además, juntos hicimos una serie muy divertida. ¡Nos divertimos mucho!".

Finalmente, agradeció a Imagen TV y otros medios de comunicación el que siempre estén para ella en sus proyectos nuevos dándoles visibilidad, afirmando que ella daría entrevistas cada que le sea posible, ya que considera que es importante ese acercamiento que dan con el público: "No, no sé, yo la verdad agradezco muchísimo a toda la prensa que siempre me da una difusión muy bonita y tengo un acercamiento con el público, es importantísimo la prensa para nosotros los artistas".

Fuente: Tribuna del Yaqui