Tenía cáncer: Fallece exconductora de 'Hoy'; Imagen TV llora su partida con dura noticia

Ciudad de México.- La reconocida exconductora del programa Hoy y también actriz, Talina Fernández, desgraciadamente hace más de un año que falleció por cáncer, teniendo solamente un par de meses con el fatal diagnóstico, sorprendiendo con lo inesperado de la situación. Ahora, su único hijo vivo, de los tres que tuvo, el productor Jorge 'Coco' Levy, brindó una entrevista en la que dio una dura noticia mientras que en Imagen TV lloraron su partida.

Hace año y medio, el mundo del entretenimiento quedó en shock al confirmarse el fallecimiento de la querida presentadora de TV, que era mayormente conocida como 'La Dama del Buen Decir', después de haber mantenido varios meses que padecía de leucemia en su fase terminal. Desgraciadamente, a pocos días de que se cumpliera su primer aniversario luctuoso, perdió la vida por sus problemas cardíacos su hijo menor, Patricio 'Pato' Levy, ocasionando que 'Coco' quedara devastado.

Como único sobreviviente de sus padres y sus hermanos, Pato y Mariana Levy, Jorge cayó en una profunda depresión por esta situación tan desafortunada, señalando que estaba tomando terapia para tratar de salir adelante y sobrellevar las perdidas que enfrentó en tan poco tiempo: "De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que estoy bien, no quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañana".

Ahora, tras el Día de Muertos y a poco de Navidad, la primera sin su hermano y la segunda sin su madre, Levy acaba de confesar que aunque ya está mejor de la depresión en la que cayó, la realidad es que sigue siendo un proceso complicado y doloroso, que todavía los extraña, y no solo tenerlos físicamente, sino que había muchas cosas emocionales que lo hacía sentirse feliz al lado de ambos. Destacó que quiere regresar a la TV para hacer más proyectos y estar en un ambiente que tanto ama.

Finalmente, el hijo de la expresentadora de Sale el Sol, externó que aunque aprendió muchas cosas, fueron de maneras muy dolorosas que no le parecieron padre, pero que al final, lo han llevado a comprender muchas otras que hacen un balance, agradeciendo a su pareja que no lo suelte en este momento: "Híjole todavía no tengo una gran y concreta respuestas que darte, siento que es un año que tenía que aprender muchas cosas que no estuvieron padre".

Fuente: Tribuna del Yaqui