Tras volverse mujer y retiro de Televisa, exgalán de TV Azteca rompe en llanto en 'Hoy'; quedó sordo

Ciudad de México.- Un polémico actor de las telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca y luego trabajó casi dos décadas en Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que este viernes 22 de noviembre reapareció en el programa Hoy compartiendo una trágica noticia. Resulta que el famoso rompió en llanto ante las cámaras al hablar de la dura enfermedad que lo dejó sordo.

Se trata de Salvador Zerboni, quien comenzó su carrera en la empresa del Ajusco en el año 2005 cuando participó con un pequeño personaje en el melodrama Machos. Y tras partir a la televisora de San Ángel, el mexicano se convirtió en el antagonista de novelas como Lola, Érase una vez, Abismo de pasión, Libre para amarte, El Pantera, Quiero amarte, A que no me dejas, El bienamado, entre otros.

El exnovio de Alejandra Guzmán y Livia Brito dejó de ser exclusivo de Televisa hace unos años y pudo trabajar en Telemundo siendo parte de series como La Reina del Sur, Capadocia y Parientes a la fuerza, en esta última acabó vestido de mujer luciendo totalmente irreconocible.

Salvador Zerboni incluso se vistió de mujer para una serie

Lamentablemente, Zerboni se encuentra viviendo un momento muy difícil en su vida debido a que hace apenas unos días se enteró que sufre una delicada enfermedad, que lo dejó sordo de un oído. El intérprete de 45 años dio una entrevista exclusiva al programa Hoy donde se mostró conmovido hasta las lágrimas mientras hablaba del reciente diagnóstico que recibió la semana pasada: hipoacusia súbita.

Salvador, quien estrenó la obra Vidita Mía, admitió que teme por su vida a raíz de haberse enfermado de un momento a otro: "Estoy muy asustado por la enfermedad que tengo, me siento contento con el proyecto... el show tiene que continuar". Sin embargo, aseguró que sacaría adelante la puesta en escena: "Por eso mi esfuerzo de estar aquí, independientemente de que no oigo de un lado y pues bueno, sigo con vértigo".

Al respecto de cómo se dio cuenta que estaba enfermo, Zerboni precisó: "Fue el domingo pasado, estaba yo en mi casa viendo una película como si nada, sentí un zumbido en el oído, me desperté totalmente sano y desperté enfermo... ese es uno de los dolores más grandes, irte a dormir y a las 5 de la mañana sentí que me caía, me fui rodando de la cama". Asimismo, compartió que está recibiendo un tratamiento sumamente doloroso:

Todos los días me están inyectando cortisona directamente al tímpano, con toda la anestesia que quieran es horrible, camas hiperbáricas, me la he pasado mal".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy