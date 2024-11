¿Boda en Televisa? Sandra Itzel hace inesperada confesión de Imanol Landeta; deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes de su vida privada, Sandra Itzel, acaba de brindar una entrevista en la que aclaró sus sentimientos por el reconocido actor de melodramas y cantante, Imanol Landeta, logrando dejar en completo shock a los espectadores con su inesperada confesión con respecto a si es que planean formar una familia pronto, ¿acaso van a anunciar boda en Televisa antes de finalizar el 2024?

Después de su participación en MasterChef Celebrity, donde fue la sexta eliminada, la actriz decidió demostrar que no solo tiene buen sazón en la cocina, sino que también deja un buen sabor de boca al verla brillar en la pista de baile, aceptando integrarse a la sexta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde su pareja resultó ser Landeta. Su química en las coreografías y las imágenes que se han filtrado de sus ensayos, han hecho que ambos sean vinculados sentimentalmente.

Mucho se ha dicho con respecto a esta relación tan polémica, que ha despertado tanto el interés entre los millones de espectadores del programa Hoy. Por su parte, tanto él como la exparticipante de Inseparables, han mantenido la respuesta de estos rumores con breves respuestas de lo mucho que se admiran y que han descubierto que son maravillosos. Pero ahora, Sandra en su entrevista en El Papishou detalló más su relación.

La intérprete de Gato, declaró que ambos han hablado sobre la formación de una familia, señalando que aunque es muy pronto para decir si llegaran al altar o a tener hijos, ella declaró que han tenido conversaciones muy profundas y de todo tipo, en el que el actor de Papás Por Conveniencia le dijo que ya no desea más hijos: "Una de las cosas que él me ha compartido es que no quiere ser papá, ya es papá y no quiere ser papá. Dentro de esas conversaciones que hemos tenido, hemos hablado de todo en la vida".

Sobre lo que siente por el hijo de Manuel Landeta, declaró que lo ve como un hombre espectacular y claro que siente muchas cosas por él, como un profundo respeto y admiración, porque es una persona sincera, que la ha apoyado, transparente y en la que se puede confiar, externando que en el poco tiempo de conocerse gracias al reality de baile, ha encontrado muchas cualidades de lo que ella considera un hombre perfecto, y aunque no mencionó si están enamorados y son pareja, Roberto Carlo, destacó que para él ya es una confesión de amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui