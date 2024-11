¿Fue infiel? Cassandra Sánchez revela la triste verdad del inesperado fin de su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de anunciar su separación de Alejandro Cáceres, a tan solo ocho meses de casarse, la reconocida actriz, Cassandra Sánchez-Navarro, recientemente ha brindado una entrevista completamente en exclusiva para el medio Hola!, la que finalmente cuenta su versión, revelando una triste verdad detrás del tan inesperado fin de su matrimonio, ¿acaso será que sí fue infiel con ese jugador del América como se ha dicho?

En TV Notas, hace varios días afirmaron que Cassandra, después de casi un año de haberse casado, la realidad es que ya no estaba feliz en su matrimonio y decidió darse otra oportunidad en el amor, en esta ocasión con el futbolista del América, Igor Lichnovsky. El escándalo de esto, es que presuntamente ambos estarían involucrados en relaciones sentimentales en ese momento y no habían terminado aún.

Ahora, tras tantos dimes y diretes, la actriz de Cindy La Regia decidió romper el silencio al respecto, señalando que ella desea dejar en claro que lo que se dice no son más que inventos, y si se separó a tan pocos meses de matrimonio, es porque ha comprendido lo insano de las expectativas muy elevadas y la importancia de marcar límites en todo aspecto: "Mi intención con esta declaración es hablar desde lo que yo viví. Cómo, a través de este proceso, aprendí a marcar mis límites sanos y a estar en contacto conmigo misma. Aprendí más sobre quién soy yo y qué es importante para mí".

Navarro dejó en claro que tanto él, como ella, son personas maravillosas y su ahora exesposo tiene un gran corazón, pero que no porque ambos tengan esa cualidad en común, no significa que entre ambos se dé esa chispa para mantenerse enamorados o ser una gran pareja juntos: "Él es una gran persona, pero me di cuenta de que necesitaba otra cosa. Aprendí que tenía que ajustar mis expectativas. También me di cuenta de la importancia de la pareja según la relación; una persona maravillosa y otra persona maravillosa no necesariamente suman una gran pareja".

Finalmente, destacó que ella afronta su responsabilidad de dar la apertura de hablar de su vida amorosa tras presumirla, y destaca que entienda que para el público también es interesante ver esa parte de su vida que es de la que más se puede aprender del actor o el índole en la industria que se tiene: "Cuando tienes tanto trabajo y te esfuerzas tanto en salir adelante en tu carrera, lo que quieres es tener 'spotlight' en esa área de tu vida y, por ende, en el medio en el que yo estoy es muy normal que la gente tenga la curiosidad de saber qué es lo que pasa en mi vida".

Pues creo que la gente siempre va a hablar y van a inventarse todo lo que se pueda para poder vender una nota. Eso ha sido un gran aprendizaje para mí, porque había mantenido una carrera bastante limpia y muy enfocada en lo que es nada más mi trabajo", concluyó al respecto.

