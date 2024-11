Gala Montes se lanza contra reportero de 'VLA' tras 'incomodar' a Karime Pindter en evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, sigue demostrando que ella siempre va a salir en defensa de la presentadora y comediante, Karime Pindter, sin importar las funas que se le vengan encima, pues a través de redes sociales se lanzó en contra de Gabo Cuevas, polémico reportero de Venga la Alegría, después de que se la acusara de incomodar a su presunta novia en importante evento.

Durante su paso por la ceremonia de entrega de premios GQ Men of the Year 2024, el reportero del matutino de TV Azteca, antes mencionado, le cuestionó a Pindter sobre esta supuesta relación con la actriz de Vivir de Amor, destacando que nadie cree que sea verdad, a lo que ella señaló que es totalmente sincero el amor entre ellas, que por el momento son amigas que se aman y adoran, pues no han podido tener una cita como tal por todo el trabajo, pero de que existe el amor claro que sí y recalcó que nada es falso.

Pese a su contundente respuesta, el exparticipante de Survivor México, insistió con el tema de Gala y aseguró que ninguno de los reporteros presentes toleraban a la intérprete de La Oportunidad, porque consideran que se le subió la fama, a lo que Karime una vez más resaltó su amor por la artista y la defendió asegurando que ella la ama mucho y por lo menos ahí, ella no pensaba eso. Sin perder la sonrisa, Karime negó los chismes que sacaba Cuevas, como que Montes tiene romance con su manager.

Ante esta situación, Debemos hacer tendencias para que sancionen a GABO CUEVAS por incitar el ODIO al decir o preguntar cosas que son fuera de lugar. Esta persona es cero profesional y su licencia de periodista le queda muy grande. Siii ya por favor que se dedique a otra cosa. No es lo suyo esto.

"A partir chin... a tu repu... mad... de lunes a domingo" Cada que respires

Fuente: Tribuna del Yaqui