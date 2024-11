Hermano mayor de Ángela Aguilar le envía duro mensaje por polémica con Nodal: "Aguántese"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que, profesionalmente, Ángela Aguilar no se encuentre en la mejor posición, dado a la ola de odio que la cantante de Mis Amigas Las Flores ha recibido debido a su amorío y posterior matrimonio con Christian Nodal, quien hace tan solo unos meses se encontraba en una relación seria con Cazzu, la madre de su primogénita Inti. Esta situación ha detonado que la gente acuse a la joven de 21 años como tercera en el amorío de los cantantes.

Como muchos sabrán, todo el tema del odio hacia Ángela estalló la semana anterior, cuando la cantante de Abrázame fue abucheada masivamente en su presentación de los Kids Choice Awards México, en el Auditorio Nacional, sitio en el que una gran cantidad de personas le gritaron a la joven y emitieron su apoyo hacia la trapera argentina. Si bien, la hija menor de Pepe Aguilar no retrocedió en ningún momento y se mostró fuerte, la realidad es que varios miembros de la farándula mexicana salieron en defensa de la intérprete tras esta caída en popularidad.

Es bajo este contexto que el hermano mayor de Ángela, Emiliano Aguilar, fue cuestionado en un reciente encuentro con la prensa sobre la situación de la intérprete y dado a que ambos tienen una relación distante, su respuesta fue tajante: “Esos son problemas que no tienen nada que ver conmigo, son problemas que, ¿pues yo qué?, yo tengo mi vida, tengo mi hija, tengo mis cosas. Ya está grande, ya está grande Ángela como para hacer sus propias decisiones, ya sabe, o sea, ya está grande como para tropezarse, y para levantarse, y para limpiarla, y todo.”

Emiliano recordó la ocasión en la que fue acusado por tráfico de personas, hecho que sacó a colación durante la entrevista, mencionando que él mismo ha sido atacado por los medios y salido avante: “Y como yo le hice, o sea yo también, a mí también me han causado polémica, a mí también me han puesto en el ojo del huracán, a mí también me han atacado, pero yo sigo firme, pues es el único consejo que le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese.”

Emiliano Aguilar aconseja a Ángela Aguilar sobre polémica con Nodal

Emiliano se mostró consciente de saber que, probablemente, el consejo que le estaba dando a su hermana menor, no era el mejor, aún así se mantuvo firme y recordó que todas las personas enfrentan adversidades en su vida: “No, pues es que es la neta, se va a escuchar muy mal, y no lo digo con falta de respeto ni nada, pero pues aguántese. Ahorita pues es, o sea, todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros, o sea, pues a batallarle machín, o sea, pues uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, sus propias acciones.”

