Kanye West enfrenta nueva demanda por presunta agresión sexual y violencia de género

Nueva York, Nueva York. — Kanye West, una de las figuras más controvertidas de la industria musical, fue acusado de estrangular y asfixiar hasta el desmayo a Jenn An, exconcursante de America's Next Top Model, durante el rodaje de un video musical en 2010.

En una demanda presentada en un tribunal federal, An acusa tanto a West como a Universal Music Group de violencia de género y negligencia. Según la modelo, el incidente ocurrió mientras filmaban el video de la canción In For The Kill en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Jenn An asegura que el rodaje, que inicialmente parecía una oportunidad profesional, se transformó en una experiencia traumática. En los documentos legales, afirma que West la sentó en una silla, ordenó al director que la grabara de cerca y luego procedió a estrangularla y asfixiarla de manera que emulaba actos sexuales forzados.

Metió varios dedos en mi garganta y los movió continuamente hacia adentro y hacia afuera mientras decía: ‘Esto es arte. Soy como Picasso’", detalla An en la demanda. Según la modelo, el acto duró más de un minuto y terminó cuando ella perdió el conocimiento.

Además, acusa a West de haberla seleccionado específicamente para el proyecto con comentarios como: "Dame a la chica asiática", y afirma que estuvo vestida con lencería diminuta durante el rodaje, lo que aumentó su sensación de vulnerabilidad.

Pero eso no es todo, pues la demanda también nombra a Universal Music Group como acusado, señalando que la compañía discográfica y otras figuras influyentes de la industria intentaron "enterrar el incidente". Hasta el momento, ni West ni Universal Music han respondido públicamente a las acusaciones.

Este caso se suma a una serie de acusaciones recientes contra Kanye West. El mes pasado, su exasistente Lauren Pisciotta presentó una demanda en la que lo acusó de drogarla y agredirla sexualmente durante una fiesta organizada por el rapero Diddy. Pisciotta también denunció supuestos comportamientos abusivos durante su empleo con West, incluyendo actos neonazis y despidos injustificados. Ambas demandas pintan un panorama preocupante sobre las conductas de West en el entorno laboral y personal.

West, quien a lo largo de su carrera ha sido una figura polarizadora tanto por su música como por su vida personal, enfrenta un escrutinio cada vez mayor. Estas acusaciones podrían no solo afectar su reputación, sino también abrir un debate sobre el poder y la impunidad en la industria del entretenimiento.

El caso de Jenn An, por su parte, resalta nuevamente la vulnerabilidad de las mujeres en contextos profesionales en los que se cruzan límites bajo la excusa del arte. Mientras el proceso legal sigue su curso, los ojos están puestos en cómo responderán los acusados y en si se realizarán investigaciones más amplias sobre las acusaciones que rodean a Kanye West.

Fuente: Tribuna