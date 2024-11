Karla Sofía Gascón se le va encima a Adame y lo llama "estúpido" tras insultar a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Karla Sofía Gascón regresó a México como invitada especial de una gala, tras el arrasador éxito de su película Emilia Perez, que incluso fue ovacionada en Cannes. Haciendo al lado de su carrera, en esta ocasión la estrella de origen español dio de qué hablar porque lanzó un contundente mensaje en contra de Alfredo Adame y Eduardo Verástegui, quienes han sido acusados de homofóbicos.

La actriz de otros filmes como Nosotros los nobles salió en defensa de Wendy Guevara, al enterarse de que Adame la felicitó durante el pasado Día del Hombre. Como se recordará, el exgalán de Televisa compartió a través de Facebook, una imagen de l influencer acompañada del mensaje: "¡Felicidades a todos los varones!", gesto claramente dirigido a la youtuber, quien se identifica como mujer trans, provocando una ola de reacciones en redes.

Ante esta lamentable situación, Karla Sofía no dudó en lanzarse contra el actor y presentador mexicano aunque en un inicio no quiso entrar en controversia: "No sé quiénes son, no los conozco", dijo. Pero ante la insistencia de los reporteros y que le mencionaran que Verástegui también ha insultado a Wendy de esta forma, la española dijo: "Es que son unos sinvergüenzas, entonces yo les diría a ellos, ¿si les gustaría a ellos que se refirieran a ellos como mujer?".

Sin embargo, cuando volvió a escuchar el nombre del exparticipante de La Casa de los Famosos, de la cadena Telemundo, Karla Sofía fue contundente y señaló que a Adame no le gustaría que le hicieran lo mismo: "¿Cómo se llama?... ¿Dices Alfredo?, imagínate que yo llego y digo: ‘Alfreda, ¿cómo está usted, señora?'". En cuanto a Verástegui, Gascón precisó: "'Eduarda ¿cómo va doñita?', sería estúpido (decirle así) ¿no?".

Posteriormente, la también actriz de novelas como Llena de Amor, Una familia con suerte y Hasta el fin del mundo envió un mensaje a la sociedad en general que sigue cometiendo faltas de respeto contra miembros de la comunidad LGBT: "Que den amor, que tengan respeto que quieran para ellos", apuntó Gascón.

Fuente: Tribuna