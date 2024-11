Le dispararon en el cuello: Actor de Televisa sufre trágica muerte en misteriosa condición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y también cantante, Andrés Zuno, recientemente brindó una entrevista, en la que por primera vez dio una explicación con respecto a la trágica muerte que sufrió de joven, con el presunto asesinato de su padre, pues señaló que mientras que iba en un viaje a carretera, le afirmaron que perdió la vida porque le dispararon en el cuello, pero la realidad es que todo fue en una misteriosa condición que no se sabe qué pasó exactamente.

El actor de melodramas como Papá A Toda Madre y Amar de Nuevo, brindó una entrevista a Mitangrit con Horacio Villalobos, en la cual habló de todo un poco, sobre su carrera, su vida personal y proyectos que tiene a futuro, en la que se abrió lo suficiente para hablar con respecto a las misteriosas condiciones en las que su padre perdió la vida hace muchos años, cuando era apenas un niño. Afirma que no hubo autopsia.

Horacio Villalobos, el reconocido expresentador de Venga la Alegría, declaró que hay un par de versiones sobre lo que pasó, asegurando que él decide creer en una, porque realmente no hay nada que sustente cuál es la verdadera, porque no hubo una autopsia que explicara la razón: "Yo creo que la verdad es la que uno decida que sea. No hubo manera de comprobarlo a ciencia cierta, no hubo una autopsia que dijera que había sucedido".

Zuno, creador del álbum Soy Tu Amante, declaró que según lo que les dijeron, su padre iba por la carretera en una moto y al ser encontrado sin vida, pensaron que se había accidentado, pero que poco después, aseguraron que en realidad fue asesinado y lo dejaron ahí: "Lo encontraron tirado en la carretera, junto a la moto que iba conduciendo, y después se dijo que había sido un asesinato, que lo habían venadeado en la carretera".

Finalmente, destacó que la familia de su padre en realidad no quiso que le hicieran autopsia por cuestiones religiosas, señalando que oficialmente, en el reporte de muerte, todo está como un accidente con un camión de carga, pero que a su madre le dijeron que en realidad fue de un disparo, así que no se sabe cual es porque no hubo investigación: "La versión oficial, es que mi papá iba detrás de un camión de carga que llevaba palos de caña, y que al quererlo rebasar un palo de caña lo impacta en el cuello, él cae de la motocicleta, se desnuca y muere. Después le dijeron a mi mamá que le habían disparado en el cuello".

