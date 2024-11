¿Luto en Televisa? Alejandra Guzmán da triste noticia de Silvia Pinal y suplica oraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los seguidores de doña Silvia Pinal y admiradores del Cine de Oro mexicano recibieron una muy mala noticia el día de ayer viernes 22 de noviembre debido a que se confirmó que la reconocida actriz había sido hospitalizada de emergencia debido a diversas complicaciones. Al parecer, el panorama no es nada alentador pues recientemente su hija Alejandra Guzmán estuvo a punto de romper en llanto al hablar del tema e incluso suplicó oraciones.

Como se sabe, las integrantes de la dinastía Pinal siempre han sido herméticas en cuanto al tema de salud de la reconocida intérprete, de 94 años, sin embargo, ahora la rockera mexicana no pudo evitar conmoverse y compartir su preocupación porque el estado de la histrionisa está muy delicada. Ale fue captada por las cámaras del programa Despierta América, mientras salía del hospital y esto fue lo que comentó sobre doña Silvia.

Le está echando muchas ganas", dijo la madre de Frida Sofía al borde del llanto.

No obstante, Alejandra afirmó que la también productora de cine y teatro está evolucionando: "Ahí va, rezándole a Dios y la veo mejor". Asimismo, la intérprete de éxitos como Llama por favor destacó que doña Silvia está de muy buen apetito: "Ahorita se acabó toda la charola, está comiendo bien, ya no le tuvieron que poner la sonda". Tras explicar que la primera actriz pasaría 72 horas en el hospital, invitó a los fans a que no dejen de orar por su salud.

Hay que pedir por ella", expresó con un nudo en la garganta.

Alejandra Guzmán lloró al hablar de Silvia Pinal

Antes de retirarse de la entrevista, la reportera le dijo a 'La Guzmán' que ha sido una hija excepcional pues se ha mantenido al pendiente de su madre y ella respondió casi llorando: "¿Qué puedo hacer? Si ella ha hecho todo por mí". La actitud de Alejandra despertó la preocupación de todos los fans de doña Silvia, sin embargo, su asistente Efigenia Ramos y su amigo Iván Cochegrus han desmentido que esté grave.

Efi explicó ante diversos reporteros que la semana pasada doña Silvia tenía la "frecuencia cardíaca y respiratoria baja", y ahora volvió al hospital por una infección en las vías urinarias. Además, la incondicional de la actriz mencionó que la llaga que tiene la artista en la espalda sigue sin sanar, sin embargo, esto no compromete su vida: "Entre mañana o pasado sale...", dijo la noche de ayer sábado.

Fuente: Tribuna