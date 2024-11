¿Luto en Televisa? Pepillo Origel estremece redes con inesperada noticia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores en torno a la hospitalización de emergencia de la querida actriz, Silvia Pinal, recientemente el reconocido periodista de los espectáculos, Pepillo Origel, ha empleado sus redes sociales para dar una inesperada noticia de la que llama su "gran amiga", logrando estremecer a sus fans y dividir opiniones en su cuenta: ¿acaso en Televisa se vistieron de un triste luto?

Después de tantos rumores con respecto a presuntos problemas de salud muy graves de la conocida 'Ultima Diva del Cine de Oro', el gran amigo de la familia y productor de teatro, Iván Cochegrus, fue captado saliendo del hospital el pasado viernes 22 de noviembre, confirmando en la entrevista que Silvia había sido internada de emergencia en el nosocomio. Aclaró que estaba fuera de peligro y presentada una infección en las vías urinarias, pero que no era nada para preocuparse.

Hasta el momento, se dice que su nieta más polémica, Frida Sofía, viajó hasta la Ciudad de México para visitar a la matriarca de la Dinastía Pinal, temiendo lo peor. Por otro lado, los hijos, Sylvia Pasquel, ha optado por no hablar, Alejandra Guzmán afirmó que se encuentra fuera de peligro y pidió oraciones conmovida hasta las lágrimas, y Luis Enrique Guzmán no se ha visto. Pero, en contraste con los hijos, Origel acaba de dar una actualización de la artista.

Mediante su cuenta de Instagram, el tan polémico presentador de Con Permiso, compartió una fotografía al lado de Silvia, con un mensaje en el que aclara que ella no está grave ni al borde de la muerte como se ha dicho, sino que está muy bien y ya hasta habló con ella por teléfono, donde se enteró que salió de terapia intermedia: "Acabo de hablar con mi querida y admirada Silvia Pinal y me dio mucho gusto escuchar que ya salió de terapia intensiva y hablando muy bien conmigo, me mandó tres besos. Que entereza y fuerza de nuestra gran diva".

Ante esta situación, varios de los seguidores del expresentador del programa Hoy, se llevó una serie de comentarios contradictorios, pues mientras que uno arremetían en su contra, con mensajes como: "Siempre aprovechándote de la situación. Y Queriendo tener la nota", otros se mostraron alegres con la noticia que dio y le agradecieron que aclare todo: "Bendiciones para Silvia la última gran diva de México viva" y "Amén larga y saludable vida a la GRAN DIVA".

Pepillo afirma que habló con Silvia. Instagram @juanjoseorigel

