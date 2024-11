Pedía limosna: Tras retiro de novelas y pleito con Galilea Montijo, galán de Televisa vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de novelas, quien confesó que antes de la fama en Televisa tuvo que pedir dinero en la calle, dio una inesperada sorpresa a todos sus fans debido a que este viernes 22 de noviembre reapareció en el programa Hoy, luego de que años atrás sufriera un fuerte pleito con la conductora Galilea Montijo. Se trata del tapatío José Ron, quien habló sobre su regreso a los melodramas y sobre su vida personal.

El también músico saltó a la fama hace casi dos décadas, después de debutar en la televisora de San Ángel con la telenovela Mujer de madera. Sin embargo, sus inicios en la actuación no fueron nada fácil ya que abandonó su vida en Guadalajara y llegó sin nada a la CDMX. Debido a esta dura situación, en una ocasión José tuvo que pedir limosna para completar su boleto de regreso a la 'Perla Tapatía'.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme.... Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", contó hace algunas horas llorando.

Por fortuna, Ron consiguió la fama más tarde y ha protagonizado melodramas como Muchacha italiana viene a casarse, La que no podía amar, Cuando me enamoro, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. Además de la fama, el tapatío ha enfrentado fuertes polémicas como hace algunos años cuando se peleó con Galilea Montijo por haber defendido a Cristián de la Fuente de una controversia.

A partir de 2021, el intérprete de 43 años se enfocó en su faceta como músico de una banda de rock y empezó a hacer series para VIX, como El Gallo de Oro, pero este 2024 por fin retornó al Canal de Las Estrellas como protagonista del melodrama Papás por conveniencia. La mañana de ayer viernes 22 de noviembre, José reapareció en Hoy hablando de porqué ha decidido combinar su faceta de músico y de actor.

En la novela mi personaje toca la batería y entonces creo que todo se fue uniendo de una manera muy orgánica".

Asimismo, el exnovio de Ariadne Díaz declaró que su banda Koktel es igual de importante que su carrera en la pantalla chica: "Es un proyecto muy especial, por la música". Y sobre su amistad con Ana Martin, el intérprete jalisciense dijo: "La adoro, no sabes cómo la respeto, la admiro". Y en temas del corazón, Ron compartió que sigue sin pareja: "Estoy soltero, no tengo tiempo para nada, llega el fin de semana y tengo que ensayar, estoy con tiempos muy apretados". Finalmente, el famoso aclaró que en este momento no tiene planes de participar en realitys.

Yo no lo haría... ya hice realitys pero yo creo que ya no, no me llama la atención".

José Ron dio una entrevista exclusiva a 'Hoy'

