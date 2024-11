Pepillo Origel se disculpa con Sylvia Pasquel por filtrar pleito con Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, el conductor especializado en la farándula mexicana, Juan José Origel, también conocido como ‘Pepillo’, reveló que Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán llegaron hasta los golpes por un descontento que sostuvieron acerca del cuidado de Silvia Pinal, quien supuestamente fue encontrada en un estado de descuido. Esta noticia causó gran revuelo, sobretodo, ahora que se sabe que la actriz se encuentra en estado delicado en un hospital.

Como es bien sabido, Pasquel no disfruta que se difundan rumores sobre su familia, sobretodo si se tratan de cosas negativas, como muestra de ello, Sylvia fue una de las principales detractoras de los medios cuando salió a la luz el tema de la paternidad de Luis Enrique Guzmán con Apolo ‘N’, cuyo vinculo sanguíneo aún es puesto a debate por parte de las autoridades, lo que significa que la investigación sigue en pie.

Pepillo Origel confirma que Sylvia Pasquel se molestó con él por filtrar información de su familia

Créditos: Internet

Por su parte ‘Pepillo’ Origel declaró que se sintió mal después de filtrar la mencionada pelea entre ambas hermanas, por lo decidió disculparse con Pasquel en cuanto tuvo la oportunidad. Esta noticia fue dada por el propio Juan José durante su encuentro más reciente con la prensa. Asimismo, destacó que la fuente de donde obtuvo la información sobre la disputa entre las hijas de Silvia Pinal es confiable, por lo que él sí cree que pudo haber pasado.

Pepillo comentó: “Me lo contó una persona que según esto yo… pues le creo. Y que fue que encontraron un poco descuidada a la señora (Silvia Pinal). Yo amo a la señora Pinal. Ustedes saben que de muchos años, ha sido la mujer con la que he estado viajando, a la que le tengo un cariño, un respeto y una admiración impresionantes”; pese a ello, dejó en claro que no le agradó haber expuesto así la vida íntima de las hijas de la famosa diva del cine de oro mexicano.

Juan José, también destacó que tanto Pasquel como Alejandra se molestaron por la exposición mediática, por lo que creyó que lo mejor sería disculparse: “Y las niñas, las hijas, pues se molestaron, tienen toda la razón porque pues es su madre. Yo a mí qué me importa, la verdad. Yo lo conté, pero sí hablé con Sylvia Pasquel y le dije ‘sabes qué me arrepiento de haberlo dicho’”, concluyó ‘Pepillo’, pero no habló sobre la reacción de la actriz Amarte es mi pecado, así que se estima que las cosas salieron bien entre ambos.

Fuentes: Tribuna