Tras fracaso en TV Azteca y un divorcio, exgalán de Televisa vuelve a 'VLA' y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor y actor, quien inició su carrera en Televisa pero actualmente ya tiene más de dos décadas retirado de las novelas, nuevamente sorprendió a todos sus seguidores debido a que este sábado 23 de diciembre apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana e hizo una fuerte confesión. Se trata de Rafa Mercadante, quien ha trabajado para TV Azteca durante los últimos años.

El famoso nacido en la CDMX tuvo una infancia muy dura pues asegura que vivió en la pobreza, casi como indigente, debido a que su familia lo perdió todo por una deuda: "Nos quedamos en la calle. De tener departamentos, casas, una gasolinería y residencia en Cuernavaca, llego a vivir en una casa de asbesto con techo de lámina", dijo. En su juventud, Rafa tuvo la oportunidad de estudiar en el CEA y así comenzó su carrera.

Debutó en la empresa de San Ángel con la telenovela Gente Bien y luego participó en exitosos melodramas como El Privilegio de amar, Cuento de Navidad y El Manantial, dos de ellas al lado de Adela Noriega. Tras unos años en Estados Unidos y divorciarse por primera vez, Rafa regresó a México en 2012 y se unió a las filas del Ajusco conduciendo el programa Corazón Grupero y las primeras temporadas de Escape Perfecto, pero de este último fue despedido para darle paso a Marco Antonio Regil.

Rafa Mercadante empezó su carrera como galán de novelas

Ahora Mercadante sigue trabajando para Azteca Uno como conductor de Al Extremo, y este sábado apareció en VLA como invitado especial. El famoso presentador fue sometido a un interrogatorio en vivo donde tuvo que hacer fuertes confesiones. Una de las cosas que reveló ante las cámaras fue con qué famoso no volvería a trabajar y sin tapujos reveló que se trata de la controversial actriz Laisha Wilkins.

Rafa, quien meses atrás confirmó su divorcio de Elda María, explicó que en una ocasión le tocó conducir al lado de Laisha y esta se burló del grupo Horóscopos de Durango por su nombre "ridículo", lo cual a él no le agradó. "Si algo me ha pesado siempre en mi carrera es que a los que usamos sombrero no nos respeten y nos denigren y te vean como naquito", relató el famoso.

El conductor trató de hacer entender a su compañera que esta agrupación era muy exitosa y que sus vocalistas eran sumamente talentosas, pero ella lo terminó callando: "Limítate a hacer tu trabajo", le habría dicho Wilkins. Supuestamente la productora del evento le pidió prudencia para no desatar una pelea y las cosas no pasaron a mayores.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria