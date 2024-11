Tras inesperada muerte, sale a la luz la última voluntad de Facundo; dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y el público de Televisa se encuentra en shock debido a que el famoso conductor Facundo, quien sufrió una sorpresiva y dolorosa muerte, hizo una confesión muy peculiar para anunciar su última voluntad. Tras haber hablado con 'El Burro' Van Rankin sobre la muerte que más le ha dolido, que fue la de un amigo y colega llamado Gustavo, ahora el reconocido comediante habló sobre cómo le gustaría ser despedido cuando fallezca.

Facundo fue captado por diversos reporteros cuando llegaba a grabar un nuevo episodio de Miembros al Aire y llamó mucho la atención que llevaba un brazo inmovilizado. El polémico conductor contó que tuvo varias lesiones tras un accidente mientras rodaba en bici, por el que incluso acabó en el quirófano. De acuerdo con su relato, le fue injertado un tendón "de algún cadáver", asegurando que estaba muy agradecido por la donación.

Debido a esta confesión salió a flote el tema de la donación de órganos y el famoso dijo que él sí sería donante en caso de fallecer: "Creo que es importante donar tus órganos, creo que en México no hay tanta cultura pero a mucha gente le salva la vida, a mí me salvó la movilidad un güey que donó un tendón", compartió y luego agregó: "Si ya te vas a morir y todo eso ya no te va a servir, mejor dáselo a alguien que le sirva".

Facundo habló de su última voluntad

Sin embargo, el también extrabajador de TV Azteca resaltó que aún no le ha dado instrucciones a su familia sobre qué hacer en caso de que fallezca: "No lo he platicado así de 'hagan esto', pero en mi familia son muy empáticos, sería algo como 'qué chido que está viviendo con los órganos de alguien más'". Asimismo, Facundo habló sobre la importancia de estar preparado ante un fallecimiento:

Sí está bueno porque el servicio funerario de urgencia cuesta como 200 mil varos, y si lo pagas antes 20 mil".

Y entrando a temas más profundos, Facundo reveló cuál es su última voluntad aunque reconoció que es probable que no se la puedan cumplir: "Lo que yo no sé es qué quiero hacer con mis restos, lo que más me gustaría es que me pusieran en una cubeta con cemento y me aventaran al mar, en cuerpo entero... pero según yo es ilegal... pero eso quiero, regresarle algo a la tierra". Resignado ante su loca idea, el famoso presentador dijo que desea ser cremado y que sus cenizas regresen a la tierra:

Voy a terminar siendo cenizas y que me pongan en algún árbol".

Fuente: Tribuna y YouTube Lo escuché con Alan Morales