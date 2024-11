Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en el emotivo inicio de su gira 'Stairway to the Sky Tour'

Comparta este artículo

Leeds, Inglaterra. — En un inicio cargado de emoción, Zayn Malik honró la memoria de su excompañero de banda, Liam Payne, durante la noche de apertura de su gira Stairway to the Sky Tour en Leeds este sábado.

El momento más conmovedor llegó cuando una proyección en la pantalla principal del escenario mostró el mensaje: "Liam Payne 1993-2024 Te amo, hermano", acompañado de un corazón rojo. Este tributo resonó profundamente con los asistentes, muchos de los cuales compartieron imágenes del homenaje en redes sociales, destacando así la sensibilidad de Malik hacia la reciente pérdida.

Hay que señalar que Malik, de 31 años, pospuso previamente la etapa estadounidense de su gira debido a lo que describió como la "desgarradora pérdida" de Payne. La tragedia ocurrió el 16 de octubre, cuando Payne falleció a los 31 años tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

El informe oficial confirmó que Payne murió a causa de múltiples traumatismos que provocaron hemorragias internas y externas. Además, se encontraron rastros de sustancias en su sistema. Aunque las autoridades descartaron el suicidio, tres personas han sido acusadas en relación con su fallecimiento.

El miércoles pasado, Malik se reunió con sus antiguos compañeros de banda de One Direction, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, por primera vez en casi nueve años para asistir al funeral de Payne en Inglaterra. Fotografías captaron a Malik y Tomlinson interactuando antes de ingresar a la iglesia, lo que alimentó la nostalgia entre los fans de la icónica banda.

Malik también había rendido homenaje a Payne con una publicación en Instagram un día después de su muerte. Acompañado de una foto de ambos en su adolescencia, expresó su arrepentimiento por no haberle agradecido lo suficiente a Payne por su apoyo en los momentos más difíciles. En su mensaje, también destacó el carácter sensato y testarudo de Payne, cualidades que siempre admiró.

El concierto en Leeds marcó el inicio oficial de la gira de Malik, luego de que el cantante pospusiera las fechas de Edimburgo previstas para principios de noviembre debido a "circunstancias imprevistas". Esas fechas coincidían con el funeral de Payne y su posterior reprogramación refleja el impacto de esta pérdida en la vida personal y profesional de Malik.

La etapa estadounidense de la gira, que estaba programada para comenzar en octubre, también fue aplazada, aunque Malik aún no ha anunciado nuevas fechas.

Payne, conocido por éxitos como Strip That Down, dejó una marca imborrable en la industria musical como integrante de One Direction y como solista. Aunque su vida estuvo marcada por altibajos, su talento y carisma lo convirtieron en un ícono para millones de fans en todo el mundo.

El tributo de Malik durante su gira no solo resalta el vínculo profundo que compartían los miembros de One Direction, sino que también honra el legado de Payne en un momento de reflexión y tristeza para los seguidores de la banda y del cantante.

Malik concluyó la noche en Leeds con una interpretación conmovedora de Pillowtalk, dejando en claro que, aunque la vida sigue, la memoria de su amigo y hermano musical permanecerá viva en su corazón y en el de sus fans.

Fuente: Tribuna