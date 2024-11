Ana Martin presume a su nuevo novio; comparte una FOTO juntos en la playa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana Ana Martín enterneció a sus seguidores al anunciar que está enamorada. La famosa tiende a ser muy exigente en el terreno amoroso. En entrevistas pasadas, se ha jactado de ser una mujer codiciada por los hombres y con mucha independencia, tanto económica, como emocional. Todo ello le permite experimentar el amor desde una perspectiva más libre. Sin embargo, a todos le llega su momento y parece que el amor sin medida ya tocó la puerta de la celebridad.

Su 'enamorado' no es convencional. Se trata de 'Chocoyito', un pequeño loro que ha conquistado su corazón. El dulce trato entre los dos comenzó en las grabaciones de la telenovela Amar, en las playas de Nayarit. 'Chocoyito', que forma parte del elenco, cautivó a la actriz con su carácter alegre y encantador. En un video compartido en sus redes sociales, Ana mostró la complicidad que tiene con su plumífero amigo.

Te podría interesar Televisa Luto en Televisa: Ana Martín sufre triste partida y se despide con emotivo mensaje en 'VLA'

En las imágenes, se puede ver al loro posado en su hombro mientras ella lo acaricia y le habla con cariño. Con humor, la actriz comentó: "¡Ya tengo novio! Mi 'Chocoyito' me declaró su amor y yo… ¡me enamoré a primera vista! Esta gotita de miel no pudo resistirse". La tierna historia atrajo muchas reacciones positivas en Internet, donde los cibernautas dejaron comentarios al estilo: "Qué bellas fotos. Y hasta los pajaritos entienden tu lenguaje de amor"; "Woo que Bonito hermoso periquito. A mí me encanta oírlos hablar".

Ana Martín con 'Chocoyito'

Ana Martín y su vida profesional

A sus 78 años, la primera actriz sigue mostrando pasión y compromiso por la actuación. El rodaje de Amar no ha sido tarea sencilla. Las exigentes jornadas de trabajo y el contexto climático complicado representaron un verdadero desafío tanto para Ana como para el resto del elenco. "el cansancio se acumula, especialmente cuando las condiciones no son fáciles".

La famosa también ha aprovechado su estancia en el ambiente tropical para tomarse unas vacaciones. Compartió unas fotografías en las que se le ve relajada y les agradeció a sus fans por el apoyo constante. A su vez, expresó entusiasmo ante el próximo estreno de la telenovela, programado para febrero de 2025.

Fuente: Tribuna Sonora