Emma Coronel participará como invitada especial en el certamen Miss Guatemala USA

Guatemala, Guatemala. - A tan solo dos meses de haber desfilado en el Milan Fashion Week, Emma Coronel Aispuro, esposa del conocido narco Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, vuelve a ser noticia al confirmar su participación en otro evento internacional, pues este domingo 24 de noviembre, Coronel será una de las invitadas especiales del certamen Miss Guatemala USA, el evento más destacado de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, que se llevará a cabo en el Celebrity Centre International, una iglesia de Scientology ubicada en California.

Coronel, quien utilizó su cuenta de Instagram para revelar su asistencia, destacó que su participación estará relacionada con el apoyo a la fundación Love and Care for Our Children. Esta organización, dedicada a brindar atención educativa a niñas y niños guatemaltecos, será beneficiaria de los fondos recaudados por el certamen. “Feliz de poner mi granito de arena a esta noble causa”, expresó la también modelo y empresaria en una publicación realizada el sábado 23 de noviembre.

La noticia ha generado reacciones entre personalidades de internet como la modelo Olga Loera, quien aplaudió la participación de Coronel. Además, se espera que la presencia de Coronel atraiga atención mediática hacia la causa benéfica.

Desde su creación en 2013, Miss Guatemala USA se ha consolidado como un referente cultural para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos. El certamen busca destacar la riqueza cultural y las cualidades de la mujer guatemalteca. Este año, las candidatas desfilarán en categorías como Miss y Miss Teen, con participantes destacadas como Paulo Rubio, Rocío Ochoa, Chelsea Ramírez, Keyla Morales y Sheyla Sánchez.

Hay que señalar que el evento también contará con presentaciones culturales de los grupos folklóricos Mujeres Mayas y Los Chapincitos, que rendirán homenaje a la herencia chapina.

Además de Emma Coronel, la gala reunirá a diversas personalidades del mundo de la moda y el entretenimiento. La diseñadora April Black Diamond, quien vistió a Coronel durante su aparición en Milan Fashion Week, estará presente, al igual que el estilista guatemalteco Sergio Fernando Arévalo, creador de la fundación Love and Care for Our Children y presidente de Miss Guatemala US-USA.

La conducción del evento estará a cargo de Jorge Miramontes y Luisa de Molina, mientras que el cantante y actor Alexxzandro y el diseñador Adolfo Alvarado formarán parte de los invitados especiales.

La edición de este año de Miss Guatemala USA no solo promete una celebración de la belleza y la cultura guatemalteca, sino que también refuerza su compromiso con causas sociales significativas. La participación de Emma Coronel Aispuro y otras figuras reconocidas subraya la importancia de usar plataformas internacionales para promover el cambio y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Con su combinación de glamour, cultura y caridad, el certamen Miss Guatemala USA 2024 se perfila como una noche memorable para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos y para los espectadores internacionales que seguirán de cerca este evento único.

Fuente: Tribuna