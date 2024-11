En últimas declaraciones Sylvia Pasquel revela cómo sigue Silvia Pinal ¿seguirá internada?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Sylvia Pasquel, durante un nuevo encuentro con la prensa, indicó que su mamá, Silvia Pinal “pasó buena noche”, y que le iban a hacer una nueva evaluación, dependiendo lo que arrojaran esos resultados, ya se podía saber si la ícono del cine mexicano saldría del hospital o no. Respecto a si es cierto que Frida Sofía fue a verla al hospital indicó que no.

Asimismo, es necesario mencionar que en pasadas declaraciones desmintió las especulaciones sobre el estado de salud de su madre, asegurando que la estrella de 94 años se encuentra estable y en buenas condiciones tras ser hospitalizada por una infección en las vías urinarias.

Pasquel explicó en ese momento que la decisión de ingresar a Pinal al hospital fue preventiva, ya que la infección urinaria había avanzado y requería tratamiento con antibióticos.

La trajimos al hospital para estabilizarla y que todo esté bien. Es algo normal a su edad, ya que tiene una sonda desde hace tiempo, pero está perfectamente cuidada y siempre estamos al pendiente de ella”, aseguró Pasquel.

La actriz también señaló que la familia opta por la hospitalización en casos donde no pueden manejar una condición desde casa, como en esta ocasión, cuando observaron algo fuera de lo normal.

Ante las críticas y rumores de abandono, Sylvia fue enfática al aclarar que, aunque no siempre sean visibles para los medios, los miembros de la familia están constantemente al cuidado de la icónica actriz. “El que ustedes no me vean no quiere decir que no esté, el que yo no salga a dar noticias no quiere decir que no esté. Nosotros sabemos cómo están las cosas dentro de nuestra familia”, dijo.

La hija mayor de Silvia Pinal desestimó las publicaciones que, según ella, tergiversan la situación para generar sensacionalismo. “Digan lo que quieran, pero pedimos que no hagan caso a las fake news que circulan en redes o canales de YouTube. Es lamentable que conviertan esto en algo amarillista solo para monetizar.”

Pasquel informó que, aunque Silvia Pinal debería haber sido dada de alta el día anterior, por recomendación médica permanece un día más bajo observación como medida precautoria. La actriz asegura que su madre se encuentra estable y lista para regresar a su hogar.

A sus 94 años, Silvia Pinal sigue siendo una figura emblemática del cine mexicano. Su familia, liderada por Sylvia Pasquel, reafirma su compromiso de cuidar y proteger a la actriz, alejándose de las controversias mediáticas.

Fuente: Tribuna Sonora