Los Ángeles, California. - Kim Kardashian vuelve a estar en el centro de la controversia tras publicar imágenes de su más reciente colaboración con Skims y Dolce & Gabbana, en las que aparece posando en un conjunto de ropa interior blanco, adornada con cuentas de rosario y una cruz. Las imágenes, compartidas en su cuenta de Instagram el pasado viernes, generaron fuertes críticas de sus seguidores, quienes consideraron que el uso de símbolos religiosos en este contexto era una falta de respeto.

En la sesión de fotos, Kardashian usó un sostén balconette de algodón sin forro de 84 dólares, calzoncillos de punto de 78 dólares y leggings de encaje, completando el look con cuentas de rosario y una cruz alrededor de su cuello. En una de las fotos, la empresaria baja los calzoncillos, dejando poco a la imaginación.

Kim Kardashian desata polémica por posar casi sin ropa con rosarios en su última campaña. Foto: Internet

Aunque la colaboración entre Skims y Dolce & Gabbana ha sido un rotundo éxito comercial, la elección de incorporar rosarios en una campaña con este estilo visual no fue bien recibida por algunos seguidores.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de comentarios, se llenó de críticas de personas que consideraron el uso del rosario inapropiado. Algunos de los mensajes fueron los siguientes: "No me siento bien con un rosario y este tipo de sesión de fotos", "Llevar una cruz estando medio desn*da. ¿Te burlarías también de otras religiones?", preguntó otro internauta. "Por favor, no juegues con el Santo Rosario", pidió un fan indignado.

Incluso muchos señalaron que los rosarios y las cruces tienen un profundo significado religioso y no deberían usarse como simples accesorios de moda.

Hasta el momento, ni KimKa ni su equipo han emitido declaraciones sobre la polémica. Aunque la controversia no es nueva para la estrella de telerrealidad, quien en el pasado ha sido señalada por apropiarse de elementos culturales o religiosos, el incidente ha reavivado el debate sobre el respeto hacia símbolos sagrados.

A pesar de la controversia, la colaboración Skims x Dolce & Gabbana ha sido bien recibida en términos de ventas. La alta demanda incluso provocó una breve caída del sitio web el día del lanzamiento. Algunos artículos, como el pijama de seda con estampado de leopardo de 698 dólares y el catsuit 248 dólares, aún están disponibles, aunque gran parte de la colección se agotó rápidamente.

Mientras la campaña sigue generando opiniones divididas, el incidente pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites entre la moda y el respeto hacia las creencias religiosas, con Kardashian en el ojo del huracán mediático.

Fuente: Tribuna Sonora