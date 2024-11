Quedaría paralizada: Actriz sufre accidente en 'Los 50'; exhibe que Telemundo lo ocultará

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Johanna Fadul, recientemente empleó sus redes sociales para revelar que sufrió terrible accidente durante un de las competencias del programa Los 50, en la cual exhibió a Telemundo, pues declaró que estos por cuidar su imagen lo ocultarán y es probable que jamás se vea nada de ese momento. La lesión en su columna pudo hacer que quedara paralizada indefinidamente.

Johanna, fue una de las celebridades, que junto a Romina Marcos, Ana Lago y más, se integraron al proyecto en el que sí se requiere de mucha habilidad, tanto física como mental para pasar las pruebas que se pone, aunque también juega un papel muy importante las alianzas que se realicen entre los integrantes. Desgraciadamente, hace un par de días, en las redes sociales del proyecto, se reveló que tres de las celebridades tuvieron que salir del proyecto.

La razón que dieron para explicar que al mismo tiempo se fuera Johanna, el actor Víctor Noriega y Ara Saldívar, fuer que el trío no podía continuar dentro de la competencia "por cuestiones médicas". Ahora, Fadul ha decidido romper el silencio, y mediante su cuenta de Instagram, explicó que todo se trató debido a un terrible accidente, en una de las plataformas en las que ella y sus colegas estaban tratando de cumplir una de las metas.

Johanna tras el accidente. People en Español

La actriz que saltó a la fama con su personaje de 'Daniela Beltrán', en el melodrama Sin Senos Sí Hay Paraíso, compartió un par de fotos y videos en los que aparece muy golpeada de la cara, con moretones, hinchazón en ciertas áreas como la nariz y el ojo, mencionando que cayó de lo alto de una estructura: "Tengo entendido que caí de frente porque yo perdí el conocimiento total. Estábamos en una estructura a tres metros de altura, se vence la estructura y caigo de frente", expresó.

Ante esto, señaló que entre sus severas lesiones se encuentra un esguince en el cuello, otro en la mano, una fisura en la nariz, severa inflamación en una de sus rodillas, golpes y moretones en diferentes áreas del cuerpo y del rostro, además de que se le salió un disco de la columna, lo cual causa un dolor terrible pues desalinea la columna y provoca intensos dolores, especialmente cuando se quiere poner de pie, doblarse y otros movimientos. Afortunadamente todo tiene un tratamiento y no permanecerá de manera permanente en cama o paralizada.

Tras esto, la actriz de Mujeres al Límite, destacó que no van a salir al aire las imágenes de su accidente, pues Telemundo busca cuidar su imagen: "Porque claramente no van a mostrar un accidente de tal magnitud, no lo iban a hacer. La producción también tiene que cuidar la imagen y por eso no salió absolutamente nada de eso ni lo van a ver por ningún lado". Aseveró que por fortuna se han portado “espectacular” y los tienen bajo "todos los cuidados médicos habidos y por haber".

Cabe mencionar que el accidente fue hace tres meses, pero al ser un programa grabado que salió hace apenas unas cuantas semanas, la situación fue expuesta hace solo unos cuantos días, por lo que la propia Johanna destacó que sigue en recuperación: "Estoy hace 3 meses bajo todos los cuidados médicos. Ha sido demasiado lenta la recuperación, pero aquí seguimos echándole ganas a la vida. Pudo ser peor".

