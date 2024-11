Sergio Mayer Mori se destapa y revela si es cierto que tiene problemas con la bebida

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Hace pocos días, la actriz y modelo brasileña Natalia Subtil, conocida por su carrera en el espectáculo y por su vínculo con Sergio Mayer Mori, sorprendió al mostrarse tranquila y positiva sobre la nueva pareja de su expareja y padre de su hija, Mila. A pesar de las polémicas declaraciones cruzadas entre ambos en el pasado, Natalia declaró que su prioridad es el bienestar de su hija y que está abierta a la convivencia con la nueva relación de Mayer Mori.

Durante un encuentro reciente con la prensa, Natalia compartió que su hija Mila ya ha convivido con la nueva pareja de su padre sin ningún problema. “Sí, acaba de conocerla hace quizás un mes y hasta ahora estamos bien, hasta ahora súper bien (…) Si solo trae ese tipo de información, el chiste es que cuiden de mi hija”, expresó con serenidad.

La actriz resaltó que la prioridad es que todos los involucrados velen por el bienestar de Mila. Asimismo, mostró esperanza en que esta nueva etapa impulse a Mayer Mori a madurar. “Ojalá que le haga madurar y que se haga responsable no solo de su hija sino de toda su vida. Es normal, pero bueno”, comentó con una actitud constructiva.

Pero eso no fue todo, pues durante la conversación, Natalia también reflexionó sobre su rol como madre, mencionando que prefiere limitar su asistencia a eventos sociales por no querer pasar demasiado tiempo lejos de su hija.

Claro que sí podemos, pero tengo que confesar algo, creo que es muy de mamá, pero no quiero salir tanto de casa porque estoy dejando a mi hija, siento como feo, pero hay eventos que son bien padres”, explicó, mostrando su compromiso con su familia.

Sin embargo, ahora Sergio Mayer Mori se encuentra de nuevo en los titulares, pero no es por su hija, ni por su nueva relación, sino porque se le cuestionó acerca de si tiene problemas con la bebida, respecto a esto indicó que para nada. “Obviamente sí he tomado mis “wiskitos” o mis vinitos, pero nunca nada extremo, gracias a Dios no tengo un problema con eso”, finalizó el hijo de Bárbara Mori.

Fuente: Tribuna Sonora