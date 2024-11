Adiós Hollywood: Eiza González confirma en 'Hoy' que regresaría a Televisa con novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Eiza González, recientemente le brindó una entrevista al programa Hoy y diferentes medios de comunicación, a los que les reveló que le diría adiós a Hollywood por una breve temporada de tiempo, pues le gustaría volver a trabajar en proyectos en México, incluso recalcó que regresaría a Televisa, donde comenzó su carrera, para protagonizar una novela, si se es que se da la oportunidad.

El pasado jueves 21 de noviembre, Eiza arribó a la Ciudad de México, tras varios años en Estados Unidos, filmando para películas como Ambulance, para asistir a la gala de premiación de los GQ Men of the Year 2024. La actriz en el evento se topó a la prensa, y con una gran sonrisa y amabilidad, declaró que estaba emocionada de regresar a su país de origen, asegurando que ella desea poder regresar pronto para trabajar y establecerse una temporada.

Ahora, este lunes 25 de noviembre, en el programa Hoy transmitieron en vivo una entrevista de Sebastián Reséndiz a la reconocida estrella, pues al ser captada en el aeropuerto, González volvió a hablar con la prensa y aseguró que la pasó increíble, que le encanta grabar y trabajar en México, que quiere regresar a vivir a dicho país y seguir realizando nuevos proyectos por una temporada, mencionando que ya tiene algo entre manos: "Voy a regresar a filmar un proyecto muy pronto".

Tras esto, se le cuestionó si volvería a la música tras mostrar dicho talento en el melodrama Lola Érase Una Vez, a lo que afirmó que no está en sus planes, pues ella siente que no tiene el talento para hacer una carrera sólida en dicho ámbito, agradeciendo que se le considere que tiene lo necesario, pero que para ella no es de esa manera: "Soy remala la verdad, no se me da, son muy lindos, pero no se me da, pero me encanta estar en México, y voy a regresar a México a trabajar".

Finalmente, aseguró que en caso de que se le llegue la oportunidad de poder volver a la empresa San Ángel y hacer otro melodrama, claro que lo haría, pues la actriz de Amores Verdaderos señala que agradece a la televisora que le diera su primera oportunidad en un proyecto y tiene muchos recuerdos bellos, pero que por el momento no puede: "La verdad es que donde empecé y siempre lo voy a agradecer. No creo en este momento porque tengo responsabilidades, pero nunca digas nunca, y la verdad los recuerdo a todos con mucho cariño".

Fuente: Tribuna del Yaqui