¿Culpa a 'Tano'? Hija de Valentín Elizalde arremete contra el asesino del 'Gallo de Oro'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Valentina Elizalde, conocida por ser la hija de Valentín Elizalde, poco antes del 18 aniversario de la muerte de su padre, empleó sus redes sociales para arremeter en contra de su asesino, dejando ver el profundo dolor que aún siente por la manera tan trágica en la que le arrebataron al cantante, señalando que todos perdieron al 'Gallo de Oro', pero ella perdió a su padre y toda una vida de posibilidades a su lado, ¿acaso culpa a su tío, Fausto 'El Tano' Elizalde?

Un día como hoy, pero del año 2006, el mundo entero quedó en estado de shock, al informarse que tras su concierto en el palenque de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el intérprete de Vete Ya fue interceptado y rafagueado mientras que viajaba en su camioneta, terminando con su vida al instante. Junto al cantante, iba si representante, Mario Mendoza, el chofer Reynaldo Ballesteros y su primo 'Tano', que de los cuatro, fue el único sobreviviente, y por lo que se le acusa de estar coludido.

Ahora, a 18 años del cruel asesinato del creador de temas como Ay Cómo Me Duele, la hija menor que tuvo, acaba de emplear su cuenta de Instagram para compartir las pocas fotografías que tiene de su padre, junto a un desgarrador mensaje en el que expresa su dolor de no poder sentir su abrazo: "Me arrebataron a mi papá y nadie me lo va a poder regresar no saben cuánto me pesa que no esté aquí y que sólo unas cuantas fotos quedaron después de su partida, no lo puedo ver, no lo puedo abrazar, no lo puedo tocar, no puede contestarme cuando hablo con el".

Leyenda

Pero eso no fue todo, pues en un video, que se ha viralizado en TikTok, se lanzó directamente contra la persona que mató a su padre, declarando que no se puede tomar como fallecimiento el deceso de Valentín, porque a él lo mataron, señalando a su asesino que a ella le arrebató todo, y a él una vida a su lado: "Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener a un papá, le quitaste a él la oportunidad de verme crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos, de seguir con su carrera".

Finalmente, dejó un mensaje, en el que señaló que no hay nada más valioso que la lealtad y que es algo que no puede comprarse, por lo que a la persona que haya traicionado asó a su padre era alguien que tiene "pobreza mental": "Esto es un claro ejemplo de que la lealtad puede desaparecer a cambio de unos pesos y eso demuestra tu carencia y pobreza mental". La joven no dio nombres y aseguró que no se cuelga de la fama de su padre, sino que habla como una niña que extraña a su padre y desearía poder tenerlo a su lado.

Aunque la joven no mencionó nombre del asesino de su padre, que hasta el momento no se sabe con certeza, varios de los usuarios de redes le dejaron mensajes destacando que todos sabían a quien se refería: "Fue el Tano todo el mundo lo sabe", "Nena no lo menciona pero sabemos que fue Tano están las pruebas que fuerte tener que soportar eso yo amaba a tu papá", mientras que otros le dieron mensajes de apoyo: "Quién dice que el Gallo de Oro se fue, nuestro Gallo de Oro siempre va a estar aquí en nuestros corazones".

Fuente: Tribuna del Yaqui