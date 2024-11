De shock: Equipo de Pepe Aguilar le oculta el odio que él y su familia reciben en Internet

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pepe Aguilar y su familia no parecen encontrarse en su mejor momento con la comunidad mexicana y es que, como muchos sabrán, toda esta ola de odio se desató cuando se confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal mantenían una relación amorosa. Si bien, esto en esencia no debería causar ningún conflicto, la realidad es que la gente habría destrozado virtualmente a los famosos debido a que ambos confirmaron su romance a pocos días del truene del ‘Forajido’ con Cazzu.

Como es bien sabido, las redes sociales de Ángela Aguilar, Christian y hasta de Pepe Aguilar se encuentran llenas de comentarios de odio hacia la recién formada familia y si bien, el hijo de Flor Silvestre ha respondido a algunos comentarios y parece estar bastante cercano ante su audiencia, la realidad es que su equipo de redes sociales no le permite enterarse de todo lo que se dice de él o de las indirectas que Cristy Nodal le ha lanzado al charro.

Según información filtrada por la periodista Martha Figueroa, Pepe sería ignorante de la mayor parte de las cosas que se dicen sobre él, gracias a que su equipo evita que lea los comentarios, debido a que tiene mal carácter y quieren evitarse problemas con el charro: “Su equipo le oculta cosas para que no se enoje, o sea, no le cuentan es que la mamá de Nodal subió no sé qué, es que Nodal dijo no sé qué, contestaron, es que los ‘haters’.. No le cuentan nada para que no se enoje”, le indicaron.

Este hecho habría quedado en evidencia durante una entrevista con Alan Tacher, donde el presentador cuestionó a Pepe Aguilar sobre qué pensaba acerca de las declaraciones de Cristy, a lo que Pepe respondió que no estaba enterado; mientras que el equipo del famoso negó que todo esto hubiera ocurrido. El conductor se percató de la situación y optó por dejar de insistir, para enfocarse en otra pregunta.

Cabe señalar que estas declaraciones de Martha Figueroa fueron puestas en duda en redes sociales, porque como se indicó anteriormente, Pepe Aguilar parece estar muy consciente de todo lo que se dice tanto de él como de su familia. Tal fue la situación que, como ya sabrán, hace unos días comenzó a correr el rumor de que los Aguilar dejarían de presentarse en las arenas de México, por la hostilidad de los mexicanos.

Fuentes: Tribuna