¿Enferma y sin trabajo? Actriz de Televisa confiesa en 'VLA' la verdad de su 'despido'

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Alma Cero, recientemente ha decidido dar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, y aclarar la verdad de su presunto despido de obra de teatro, la situación con su enfermedad cervical, y si en realidad estaría sin trabajo por esta situación. Cero teme el que pueda quedar paralizada de la cintura hacía abajo y se dice que se pelaría con Alex Gou por ello.

Hace un par de semanas se hizo oficial que Cero, tras más de dos años de funciones, decidió dejar Lagunilla, Mi Barrio, incluso ella destacó que fue ella misma la que quiso dejar el personaje por cuestiones meramente de salud, pues de seguir, podría perder la movilidad en las piernas: "He decidido dejar la obra por motivos de salud; tengo dos hernias discales y necesito cuidarme. Primero es la salud, y creo que no debí aceptar esos bailes, pero ahora toca descansar y cuidar de mí misma".

Pero, como de costumbre, comenzó a decirse que había algo más detrás de esta inesperada salida, por lo que el matutino de TV Azteca cuestionó directamente a Cero sobre la situación, a lo que ella se mantuvo firme. y aseguró que es por sus problemas en las cervicales, asegurando que toma terapias para fortalecer los músculos de la espalda: "Por lesiones y por cosas que yo ya había hablado con mi director, hace ya, tiene bastante tiempo, no pensé que se fuera a alargar tanto, y ya llegó el momento de uno ya, oigan he pagado más de terapias y medicamento que lo que uno gana".

Con respecto a si se pelearía con Gou, productor de la puesta en escena, y si estaría molesta porque le reemplazo con Niurka Marcos, Alma lo negó rotundamente, afirmando que todo quedó en los mejores términos, y que la cubana es lo contrario a las controvertidas entrevistas que da, y es un ser humano maravilloso: "Me dijo Gou que tengas mucha suerte y yo le dijo muchas gracias, creo que eso es lo correcto. Siempre la he admirado, siempre la he querido, es una mujer tan positiva y tan linda".

Finalmente, le preguntaron si era verdad que estaba en la dulce espera con su esposo, Enrique Orozco, la actriz y su pareja se rieron, y ella confesó que aunque le encantaría, en realidad no es el caso y menos porque ella siente que ya no es momento para tener un hijo: "Me encantaría, imagínate si no, pero tenemos un niño chiquito de cuatro años que es la luz de mis ojos, pero no, también tengo 50 años, y hay que saber cuando ya, hay jeroglíficos allá adentro, no, ya se acabó".

