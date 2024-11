¿Fin de 'Montse&Joe'? Tras problemas de salud de Yolanda Andrade, Montserrat Oliver da noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un tema que ha preocupado al público de Televisa durante los últimos días sin duda alguna ha sido la salud de Yolanda Andrade, debido a que la semana pasada tuvo una crisis en plena grabación del programa Montse&Joe y tuvo que salir del aire para atenderse. Debido a que han sido recurrentes las veces que la famosa se ausenta de la emisión por este tema, muchos se han preguntado si el programa será cancelado.

Quien ya salió a hablar sobre este tema fue Montserrat Oliver, quien conduce este proyecto de Unicable desde hace décadas. La también modelo fue captada llegando a las instalaciones de la XEW, donde se graba Montse&Joe, y el primer cuestionamiento de los reporteros fue cómo se encontraba su amiga y exnovia: "Este año ha sido un año difícil para Yolanda de salud y para mí también pues me preocupa y ha estado energéticamente hablando un poco duro", dijo ante las cámaras de De Primera Mano.

Te podría interesar Televisa Tragedia en Televisa: Reportan grave a Yolanda Andrade tras enfermedad mortal; piden oraciones

Y luego de que Andrade dejara la grabación de Montse&Joe porque se sentía mal, al grado de no poder caminar y hablar, Oliver aseguró que la famosa sinaloense se estaba recuperando satisfactoriamente: "Va mejor, ya ahorita la vi en sus redes sin lentes, sin parche, sin nada, estoy muy emocionada de verla ahorita", declaró Montse. La conductora regiomontana también explicó que le gustaría poder ayudar más a 'Joe' pero decide darle su espacio:

Ah como puedo, yo soy muy desesperada pero hay que respetar los tiempos de cada quien".

El reportero de Imagen TV luego la cuestionó directamente sobre cuál era el diagnóstico de Andrade y ella se negó a responder: "No, eso pregúntaselo a ella, pero yo la veo mucho mejor". Y entrando a temas más duros, Montserrat fue cuestionada sobre si los ejecutivos de Televisa no han pensado poner fin a Montse&Joe por la salud de la culiacanense pero ella lo negó: "Todo va muy bien, Montse&Joe sigue viento en popa, cuando no ha podido venir Yolanda lo he tenido que hacer yo sola con demás invitados pero siempre ha estado muy al pendiente".

Asimismo, Oliver compartió que nadie más podría ocupar el lugar de Yolanda: "Es una mancuerna irremplazable, siempre se extraña". Cabe resaltar que hasta el momento Andrade no ha salido a dar detalles sobre el triste episodio que vivió la semana pasada en los foros, pero en su última publicación de Instagram dejó ver que estuvo tomando medicamento para el dolor antes de grabar y señaló que volvería a trabajar cuando se sintiera "al 100".

Última publicación de Yolanda Andrade en Instagram

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento