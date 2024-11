Geraldine Bazán se ríe de Irina Baeva tras filtrarse que sale con otro ex, Giovanni Mediana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtrara el presunto romance que existe entre la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, y el reconocido empresario mexicano, Giovanni Medina, la muy querida y respetada actriz de melodramas, Geraldine Bazán, recientemente brindó una entrevista para la prensa en la que no pudo evitar reírse al saber que sale con otro ex, a meses de su separación de Gabriel Soto, que fue su esposo.

Bazán y Soto por varios años estuvieron casados y formaron una familia teniendo dos hijas, sin embargo, cuando este grabó con Irina la novela Vino El Amor, se comenzaron los rumores de un romance entre el mexicano y la rusa, que al final resultó ser cierto, pues varios meses después, se anunció el divorcio entre los padres de familia y se confirmó la relación entre los protagonistas del melodrama de Televisa. Desde ese momento, Baeva fue tachada de "robamaridos" y el público mexicano la ha repudiado.

Después de varios años de romance y un par de meses casados, en julio de este 2024, el actor de Mi Camino Es Amarte, confirmó su separación de Irina, que se dijo devastada y sorprendida. Pero ahora, al parecer, Irina tiene un nuevo amor y se trata de nada más que de Giovanni, quien desde hace un año es relacionado sentimentalmente con Bazán, pues fueron captados al comer juntos y brindando en un restaurante en México y poco después de paseo por Disneyland con sus respectivos hijos.

Baeva y Medina, que es conocido por ser expareja de Ninel Conde, fueron captados primero en un restaurante en México, y hace unas horas en Las Vegas, por Javier Ceriani de Chisme No Like, que se les acercó para preguntarle por su romance, a lo que ambos se quedaron callados y se negaron a responder. Por su parte, cuando Geraldine fue cuestionada por esta nueva relación entre la rusa y otra expareja de ella, simplemente se río ante la prensa y expresó: "¿A poco?, pues está chistoso ¿no?".

Como es costumbre, no quiso hablar más del tema y señaló que en temas del amor ella está muy bien y feliz, destacando que no daría información si hay alguien o no en su vida, retirándose del lugar. Cabe mencionar que en X, antes conocido como Twitter, han vuelto a criticar y burlarse de Irina por esto: "Si eso es cierto, entonces lo que quiere Irina es la vida de Geraldine" e "Irina Baeva, la nueva Raquel Bigorra. La Bigorra se comía las sobras de Aylin Mujica y la Baeva, las sobras de Geraldine".

