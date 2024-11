Kenny Avilés arremete contra Alejandra Guzmán y afirma que le consta que sí es alcohólica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del incidente del aeropuerto hace varias semanas, de Alejandra Guzmán, la que fue su mentora y amiga, Kenny Avilés, ha dado otra entrevista para Sale el Sol, en la que por segunda ocasión ha arremetido en su contra por este polémico tema, asegurando que a ella le consta que es alcohólica y que sí ha bebido de más mientras que viaja en avión. La hija de Silvia Pinal reaccionó molesta a esos comentarios.

Después de que la madre de Frida Sofía fue supuestamente captada al caerse ebria en el aeropuerto de la Ciudad de México, hace un mes, la rockera aseguró que eso era mentira, que a ella le metieron el pie los reporteros presentes porque buscan la manera de hacerla quedar mal como siempre ante el público. Kenny ante esto, declaró que 'La Guzmán' era una mujer borracha que debía de aceptar sus errores.

La vocalista de Kenny y Los Eléctricos, mencionó entre risas dijo que era para ella, era una absoluta mentira que le metieron el pie, y ella puede asegurar que el que terminara en el suelo se debe a que sí se pasó de copas mientras que venía en el avión camino a la Ciudad de México, recordando que cuando trabajan juntas y eran amigas, en más de una ocasión al viajar juntas, se pasaron de copas y las bajaron del avión por alterar el orden por estar en dicho mal estado.

La intérprete de Llama Por Favor tras esos comentarios reaccionó molesta y aseguró que Kenny estaba en su contra, a lo que ahora, Avilés para Imagen TV volvió a replicar que a ella no le puede mentir, debido a que ella es testigo de la manera en la que se perdía en el alcohol, destacando que ella no lo ve mal: "No pues me consta que ha estado borracha muchas veces en mi vida, igual que yo, pero que tiene de malo que te emborraches, yo me he emborracho, no una, mil veces"

Finalmente, la cantante destacó que la hija de Enrique Guzmán se toma todo a mal porque piensa que está en su contra, pero que no es así, que por su parte no hay problemas de ningún tipo y la sigue amando como cuando eran inseparables en el pasado y se emborrachaban juntas: "Ella sigue creyendo que alguien... Bueno, es que cuando estás borracha crees que todos están en tu contra, pero la amo a la cab...".

Fuente: Tribuna del Yaqui