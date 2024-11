Luto en Televisa: Erik Rubín sufre triste muerte y Andrea Legarreta se despide con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo continúan de luto debido a que este lunes 25 de noviembre el cantante y actor Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, sufrió una dolorosa muerte debido a que su madre, Myra Milanszenko, perdió la vida luego de haber estado muy delicada de salud. El exTimbiriche hizo el triste anuncio mediante sus redes sociales y la conductora del programa Hoy le dedicó un emotivo mensaje.

Fue a inicios del mes de noviembre que Andy confirmó que su exsuegra se encontraba luchando por su vida en un hospital de Puebla, después de haber sido internada y operada de emergencia debido a que le encontraron un tumor en uno de sus pulmones. A raíz del diagnóstico, la señora perdió un pulmón y aunque la conductora dijo que había buen pronóstico para su recuperación, este lunes se confirmó su muerte.

Te podría interesar Erik Rubín Llanto en Televisa: Andrea Legarreta revela que mamá de Erik Rubín está intubada y perdió un pulmón

Erik usó su cuenta de Instagram para hacer una publicación con algunas fotografías de la mujer que le dio la vida y así anunció el fallecimiento: "No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana, eres la suave brisa repentina que juega y me abraza".

Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto", escribió Rubín.

Erik Rubín confirma la muerte de su madre

Además, en una de las imágenes que compartió Erik se leía el siguiente mensaje: "Sin duda viviste intensamente… Nuestra querida Mayra, ahora el descanso te acompaña, te despedimos con mucho amor. Tu hijo Erik Rubín Milanszenko, familia y amigos, les compartimos este adiós". Como era de esperarse, los mensajes de condolencias no se hicieron esperar y famosos como Cristián de la Fuente, Federica Quijano, Paul Stanley, Tatiana, Claudia Lizaldi y más se han unido a este triste duelo.

Pero sin duda, uno de los textos más emotivos fue el de la madre de sus hijas, Andrea Legarreta, quien el pasado 2023 sufrió la repentina muerte de su madre: "Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito… Myra hermosa siempre vivirá en ti… Son almas gemelas! Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra…".

Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… Tantos momentos inolvidables a su lado! Que afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú! Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia! Los amo infinito!! Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda", agregó.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el deceso de la exsuegra de Andrea Legarreta. Se espera que en breve se brinde más información al respecto.

Andrea Legarreta lamentó la muerte de su exsuegra

Fuente: Tribuna e Instagram @erikrubin