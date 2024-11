Martha Figueroa compara a Bárbara de Regil con un "chango" por brincar en un avión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la actriz Bárbara de Regil protagoniza una controversia. ¿Por qué? Por una serie de ejercicios que realizó en pleno vuelo. Los usuarios en redes la criticaron por haber trotado y hecho sentadillas en el pasillo del avión; según dijeron, esta actividad es inusual y hasta incómoda para el resto de los pasajeros. A la cadena de comentarios en su contra se sumó la periodista Martha Figueroa.

Durante la transmisión del programa de espectáculos, Con Permiso, la conductora retomó este polémico episodio. Calificó este comportamiento como 'ridículo' y aseguró que hay otras formas de estirar las piernas, como por ejemplo, caminar. Explicó que no había necesidad de brincar. Sobre esta línea, insinuó que este tipo de conducta sólo se justifica si la famosa no tenía experiencia en vuelos, de lo contrario, le resulta inexplicable por qué lo hizo. "No sé si nunca había viajado o qué. Se puso a hacer unos desfiguros".

"Oye, pero ¿nadie le decía nada? ¿aplácate?", cuestionó su colega, Pepillo Origel. Por su parte, Figueroa subrayó que era injusto para las otras personas que también pagaron un boleto caro y aun así tengan que tolerar que "una señora se ponga a saltar a un lado". En este caso, sugirió que la mejor solución a este caso era que el capitán la obligara a abandonar del avión. "Órale pa'bajo", ordenó. También llamó a De Regil "chango" por estar dando brincos por doquier. Origel, que seguía muy consternado por lo que hizo Bárbara, preguntó qué tan largo había sido el viaje para que ella no pudiera soportarlo. "Hizo 38 horas", respondió.

Frente a los mensajes inconformes, la celebridad aseguró que continuará con estos ejercicios para mantener una adecuada circulación sanguínea durante los traslados. Aclaró que no se trataba de una obsesión por el ejercicio, sino de una medida preventiva de salud. "Esos movimientos que ven son para evitar trombosis".

Para demostrar que estos comentarios no la afectaron, Bárbara de Regil volvió a compartir una historia en Instagram en la que se le ve realizando sus rutinas de ejercicio. "Estamos a punto de iniciar un vuelo de 16 horas, así que prepárense para verme brincando", advirtió.

Respuesta de Bárbara De Regil a los detractores

