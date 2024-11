¿Molesto? José Eduardo manda recadito a Eugenio Derbez tras evidenciar favoritismo a Vadhir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y presentador de televisión, José Eduardo Derbez, no se quedó callado ante lo dicho por su padre, el también histrión, Eugenio Derbez, con relación a que su otro hijo, Vadhir Derbez es el más talentoso de todos sus descendientes. El padre primerizo le envió un contundente recadito al actor de CODA y dejó a más de uno sorprendido por su inesperada reacción a tal situación.

Fiel a su estilo, el primogénito de Victoria Ruffo respondió a los integrantes de los medios de comunicación que lo cuestionaron por esta situación: "Yo también siempre lo he dicho, yo no sé tocar la guitarra, él sí; yo no sé tocar el tambor, él sí. Sí, ¡cómo no! (cada quien tiene sus dones)", expuso al respecto, demostrando que entre él y sus hermanos no existen rivalidades en cuestiones del ámbito profesional, como ya han dicho antes.

Cuando una reportera mencionó que el creador de La Familia P.Luche destacó que cada uno de sus vástagos tiene lo propio para destacar en el medio artístico, como ya lo han demostrado en varias ocasiones cada uno de ellos, al formar parte de series, filmes y proyectos televisivos, José Eduardo volvió a ser uso de su sentido del humor, y con toda calma replicó a los reporteros: "No sé que tan lo suyo, pero sí, repartió más para allá".

Finalmente, el artista de 32 años reaccionó al escuchar que Eugenio también manifestó que Vadhir era el consentido de su abuela, Silvia Derbez: "Este…, pues si sacan cuentas cuándo murió mi tía Silvia, no sé si Vadhir se acuerde, pero, pues, ponle tú que sí. Salimos al mismo tiempo, eso nada más se los digo". De esta manera, José Eduardo demostró que no se toma tan apecho las declaraciones de su padre, a pesar de que muchos consideraron que minimizó su talento profesional.

Cabe mencionar que hasta el momento, el intérprete de Morrito no ha salido ha hablar sobre la polémica que sigue envolviendo a su familia desde hace varias semanas, cuando optó por quitarse el apellido Derbez, bajo la pauta de que desea ser conocido por su talento y no por el nombre de sus famosos antepasados. De igual forma, Aislinn Derbez no ha dicho nada sobre que Vadhir sea el más talentoso, según Eugenio.

Fuente: Tribuna del Yaqui