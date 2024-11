No se arrepiente: 'Mr. Doctor' vuelve a llamar "charlatana" a Maryfer Centeno pese a demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que se inventaron las redes sociales, los pleitos entre la gente se han encontrado a la orden del día, tal es el caso que Twitter (red social actualmente llamada como X) es conocida por la gente como un sitio para que las personas debatan y se enciendan los más brutales pleitos que incluso podrían durar hasta días; sin embargo, este no un caso único la mencionada aplicación de Elon Musk, ya que también suele replicarse en YouTube, entre influencers.

Un ejemplo de ello ocurrió con la colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno y Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como ‘Mr. Doctor’, quienes llevan algunos meses librando algunas peleas con indirectas en X; pero todo estalló cuando el especialista tachó a la grafóloga de ser una charlatana, dado a que ella habría argumentado que la grafología podría ayudar a la gente a bajar de peso, cuando la realidad no se trata de una afirmación basada en hechos científicos.

Sigue el pleito entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor

Créditos: Internet

Sin embargo, Centeno no se habría tomado las cosas tan bien y decidió llevar el caso por lo legal, asegurando que ‘Mr. Doctor’ la habría violentado verbalmente por Internet. Si bien, cuando este tipo de cosas ocurren, los involucrados evitan hablar sobre el caso para evitar empeorar la situación, caso que no se repitió con Octavio, quien decidió hablar sobre el tema y aclarar que lo que dijo no se trata de ningún término discriminatorio, tal y como argumenta Maryfer.

Todo ocurrió en un video que dura aproximadamente 30 minutos emitido por ‘Mr. Doctor’ donde revela que lo habrían denunciado “por decir la verdad” y señalando que dado a que Maryfer cuenta con los contactos necesarios, estaría ganando la demanda: “Es normal que pise cayos, es normal que incomode, es normal que cuando una persona trata de informar de manera veraz, mostrando las pruebas de que ciertas prácticas son erróneas y de que se trata de una charlatanería (…) se incomoden”.

‘Mr. Doctor’ se defendió argumentando que él no habría ofendido a nadie y tampoco habría atentado contra la libertad de expresión de Centeno, evitando mencionar el nombre de la famosa en todo momento para evitar represalias: “Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y entorno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”. Cabe señalar que Octavio mencionó que ha notado irregularidades en el caso y teme perder el caso en medio de un acto de “impunidad”.

Fuentes: Tribuna