Quedó paralizado: Actor sufre dolorosa muerte y en 'Hoy' lloran su irreparable perdida

Ciudad de México.- Después de haber superado el quedar paralizado tras múltiples cirugías de columna, y regresar a la televisión, el reconocido actor y exluchador profesional, Latin Lover, desgraciadamente acaba de sufrir una dolorosa muerte que ha dejado a más de uno con el corazón roto y una profunda tristeza, incluso los presentadores del programa Hoy se unen para llorar su irreparable perdida en redes sociales con emotivos mensajes.

Debido a su etapa de luchador y bailarín profesional, Lover sufrió lesiones en la columna cervical que lo llevaron a ser sometido a un total de nueve operaciones, pero, lamentablemente, el juez de Las Estrellas Bailan en Hoy, tuvo una terrible infección en la columna alrededor de la sexta cirugía, lo que ocasionó que estuviera postrado en cama sin poder mover para absolutamente nada varios meses, en lo que erradicaban la infección y podían volver a operarlo, señalando que estaba totalmente paralizado y cayó en una profunda depresión. Afortunadamente todo salió lo esperado y regresó a su rutina habitual.

Por terribles casualidades de la vida, Lover, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y más de los presentadores del matutino de la empresa San Ángel, se han unido para darle el adiós a Carlos Casiano, flow manager y camarógrafo de la mencionada emisión, quien perdió la vida el pasado domingo 24 de noviembre de causas aun desconocidas. Lover, al igual que sus colegas, se dijo devastado y compartió de los mejores momentos con el experto en cámaras.

Lover, tras compartir una imagen al lado de Casiano en Cuéntamelo Ya!, lo acompañó de un mensaje, en el que lamentó su partida y reconoció que siempre lo apoyó en su etapa como presentador, dándole consejos y apoyando su crecimiento ante las cámaras desde el programa Muévete: "En paz descanses mi querido @casiano91. Cuando empecé a trabajar en la televisión de conductor con muy pocos conocimientos para hacer bien mi trabajo, tú mi hermano fuiste de las pocas personas que sin ser tu responsabilidad o compromiso te acercaste a mí desde mi primer día de trabajo en Muévete".

Finalmente, el exbailarín de Solo Para Mujeres, declaró cómo fue haciendo que se desenvolviera cada vez mejor y la manera en que entendía al público, agradeciéndole profundamente por todo, desde lo profesional que era, sus consejos y la amistad que formaron desde hace más de siete años: "¡Me decías que fuera yo, que no me complicara en expresarme ante las cámaras de una u otra manera, que al público le gustaba que fuéramos tal cual sin filtros ni poses, 7 largos años me apoyaste y nunca me soltaste! Agradezco tu ayuda incondicional y valoro más tu amistad".

