¿Silvia Pinal, grave? Sylvia Pasquel revela a 'VLA' que les alarma su estado de salud

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes de Silvia Pinal, anunciándose tragedias y malas noticias, su hija mayor, la actriz Sylvia Pasquel, acaba de dar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que confesó todo lo que se debe saber sobre la hospitalización de su madre, asegurando que todos están alarmados por su estado de salud, y claro que oran por ella y piden lo mismo a fans, ¿acaso está grave?

Después de que se confirmara la hospitalización de la primera actriz de Televisa, y salieran muchos rumores sobre su presunta muerte o delicado estado de salud, Sylvia brindó una entrevista para aclarar todo, destacando que es normal que la familia se sienta alarmada: "Pues claro que a todos nos alarma porque la queremos, y a todos nos alarma porque sabemos que también son momentos que pueden resultar difíciles". Aseguró que al tener un problema pulmonar desde hace tiempo, para Silvia las temporadas frías le generan muchos problemas de flemas.

Por la infección que confesaron que le trajo una bacteria, la actriz de Los Ricos También Lloran declaró que es por la sonda y son situaciones esperadas, pues aunque todo se cambie de forma regular, son cosas que pasan. Molesta, criticó que tomen como trágico que Alejandra Guzmán pidiera oraciones: "Porque le toman a mal que pida, porque lo tergiversan y lo convierten en Ay ya sé está muriendo esta pidiendo oraciones. Claro que vamos a orar por ella, yo oro por ella todos los días y lo que los hacen se los agradezco".

Con respecto a todos los rumores que han salido sobre la salud de su madre, Pasquel al matutino de TV Azteca, señaló que debería de haber una ley en contra de esto, pues los medios se enriquecen con el prestigio de la imagen que se crean varios artistas: "Eso debería de estar legislado porque al final del día están lucrando con una, con lo que dicen de una. Hay grupos con los que se meten más seguido qué les escarban y se hacen una novela".

Finalmente, no quiso contestar nada de Frida Sofia, asegurando que ella no tiene porque andar justificando nada, aclarando o desmintiendo lo que sea que se inventen, y menos cosas de índole personal, destacando que así como todos se toman el derecho de difamar a su familia y jugar con temas tan delicados como la salud, ella también tiene derecho a no responder a lo que se inventan y hacer aclaraciones que no le interesan.

Fuente: Tribuna del Yaqui