Tras irse de México por abucheos en 'Wicked', Ricardo Peralta lanza este mensaje

Ciudad de México.- Últimamente, el desagrado que la gente puede llegar a mostrar por los famosos ha comenzado a traspasar las barreras del Internet,para ser manifestado en público, lo que ha llevado a, por lo menos, dos celebridades a vivirlo en carne propia durante dos eventos completamente distintos. El primero fue Ricardo Peralta durante la premiere del musical de Wicked y la segunda fue Ángela Aguilar en los Kids' Choice Awards México.

En ambas situaciones, los famosos tomaron la decisión de mantenerse lejos de México, por un lado, la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ se fue a Estados Unidos donde según un comunicado de su padre, Pepe Aguilar, permanecerá hasta que pase la ola de desaprobación entorno a la intérprete de Mis Amigas Las Flores, mientras que Ricardo Peralta decidió mantenerse lejos de las redes sociales por unos días.

No fue sino hasta la noche del pasado fin de semana que Ricardo Peralta reapareció en redes sociales, donde compartió un carrusel de fotografías en las que, al igual que la cantante de Dime Cómo Quieres, aparecía lejos de México. En el caso del exintegrante del Team Tierra, se le pudo ver en Nueva York, Estados Unidos, disfrutando de un musical en el mismísimo Broadway, sitio que no resulta nada económico, ni siquiera para los propios residentes del país aún gobernado por Joe Biden.

Después de abucheos en Wicked, Ricardo Peralta reaparece en Nueva York

La puesta en escena que disfrutó fue Deaths Becomes Her y no habría ido solo, puesto Peralta fue acompañado por su pareja Charly Porto Correro e incluso en las imágenes se pudo apreciar que se encontraron con Yordi Rosado y otras celebridades. Si bien, mucho se había ido sobre lo duro que había sido para Ricardo enfrentarse a la desaprobación de la gente en la Ciudad de México, así como también se reveló que había llegado a pensar en quitarse la vida, lo cierto es que se le vio bastante feliz en las calles neoyorquinas.

Ricardo no dejó de agregar un mensaje escrito, en el que se le veía agradecerle a su pareja por acompañarlo en este hermoso momento: “De me ga más este viajecito a Nueva York, gracias por acompañarme y hacer que me la pasara tan bien Charly Porto Correro te amo, no saben lo divertido que está ‘Death Becomes Her' y no saben lo que fue para mí ver a una de mis reinas del teatro musical Audra en ‘Gypsyb Way’ Lloré con su interpretación y así. Qué nivel de actriz, un sueño haberla visto en uno de mis musicales favoritos”, declaró el influencer.

Ricardo Peralta se va de México y aparece en Nueva York

