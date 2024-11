¿Al borde de morir? Actriz de Televisa confiesa retiro y llora al hablar de su último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en Televisa a finales de los años 70's y quien ya no cuenta con contrato de exclusividad, dejó helados a los televidentes debido a que en una reciente entrevista rompió en llanto cuando le preguntaron sobre el tema de la muerte. ¿Se encuentra grave de salud? No, pero la famosa se conmovió hasta las lágrimas al pensar en el momento en que ya no esté en este mundo.

Se trata de la carismática actriz y cantante Laura León, quien debutó en la empresa de San Ángel con un pequeño papel en el melodrama Mundos opuestos, y luego tuvo destacadas participaciones en exitosas novelas como El amor nunca muere, Amor en silencio, Muchachitas como tú, El Premio Mayor y Mujeres engañadas. Desafortunadamente, 'La Tesorito' tiene 13 años retirada de Las Estrellas, pues su último melodrama fue Dos hogares ya que ha la fecha ha decidido enfocarse en hacer música y teatro.

Laura León lloró al hablar sobre su futura muerte

Recientemente la intérprete nacida en Tabasco decidió abrir su corazón con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien le contó detalles inéditos de su vida privada en el programa El minuto que cambió mi destino. Asimismo, la famosa tuvo que responder a cuestionamientos incómodos como el tema de la muerte y de su retiro artístico. Laura confesó que ella no tiene planeado abandonar su carrera, sin embargo, sabe que este momento llegará tarde o temprano.

Para hablar del tema, León recordó un consejo que le dio el fallecido 'Tigre' Azcárraga: "Yo creo que la misma edad y el tiempo te van haciendo (que te retires), porque un día me dijo el señor Azcárraga 'es muy triste y penoso que la gente a cierta edad venga a trabajar'". Sin embargo, para ella pensar en este momento es muy doloroso: "Le iba a preguntar '¿después qué hacemos?, hemos dejado toda la vida ahí, nada te puede llenar'".

No obstante, 'La Tesoro' aclaró que sí se va a retirar pero no sabe cuándo: "Tiene que llegar el momento en que uno lo tiene qué hacer, sí, como no". Finalmente, Adolfo Infante le preguntó cómo le gustaría ser recordada cuando fallezca y ella se conmovió hasta las lágrimas: "Con amor..., con mucho amor mi Gus querido, les he dado mi vida, los he llegado a querer como no tienen idea, y nomás de pensar que me tengo que retirar, me siento morir", dijo llorando y luego pidió cambiar de tema a "cosas bonitas".

Fuente: Tribuna e Imagen Entretenimiento