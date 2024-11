Aleks Syntek alerta sobre perfiles falsos que estafan a sus seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El cantante mexicano Aleks Syntek emitió una advertencia a sus fans luego de descubrir que han surgido múltiples cuentas falsas en redes sociales que se hacen pasar por él para solicitar dinero. A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió un video en el que señaló: “Mucho cuidado, hay muchos perfiles falsos míos, le están pidiendo dinero a la gente”.

Hay que señalar que el tema fue abordado en una entrevista con el programa Venga la Alegría, donde Syntek enfatizó la necesidad de tomar medidas legales contra estos fraudes digitales.

Asimismo, Syntek subrayó la urgencia de fortalecer las leyes relacionadas con los delitos digitales, no solo para combatir la suplantación de identidad, sino también para regular el uso indebido de tecnologías como la inteligencia artificial. “Si creo que las leyes deberían de ser más ágiles y legislar leyes digitales. Ya viste lo que pasó con la Inteligencia Artificial con Taylor Swift, que le sacaron fotos que no eran reales, y así han hecho voces de gente que está diciendo cosas que no son reales”, señaló.

A pesar de la gravedad del asunto, el cantante reflexionó sobre cómo este tipo de ataques suelen estar relacionados con el nivel de éxito de un artista. “Está feo que lo diga, pero ya es un termómetro de éxito. Es decir, si no tienes haters y trolls, pues eres un obsoleto. Todos los artistas con éxito tienen esos ataques”, declaró.

Además de los perfiles falsos, el cantante reveló que también enfrenta la proliferación de noticias falsas en su contra. “Lo que sí es cierto que yo le digo mucho al público es que no se vayan con los titulares, porque esos están creando monetización y son escandalosas. Te hace pensar en algo que no es real, y váyanse a la verdad”, concluyó.

Syntek hizo un llamado a su público para que extremen precauciones y eviten caer en estafas relacionadas con cuentas que no sean verificadas. Asimismo, instó a sus seguidores a informarse de manera adecuada y no dejarse influenciar por titulares sensacionalistas o perfiles fraudulentos.

Con esta situación, Aleks Syntek se une a otros artistas que han enfrentado problemáticas similares en un entorno digital cada vez más vulnerable a los fraudes y la desinformación.

Fuente: Tribuna