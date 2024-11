Bellakath y Belinda confirman colaboración musical: “Se vienen cositas”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante y productora mexicana Bellakath, conocida por éxitos como Gatita y su estilo irreverente en el reguetón, anunció emocionada que uno de sus sueños más grandes en la música se hará realidad: una colaboración con la estrella pop Belinda.

Durante una entrevista en el programa Hoy, Bellakath reveló que el proyecto está en marcha y que ambas artistas ya comenzaron a trabajar en los detalles del esperado sencillo.

¡Ay!, con Beli, ahí se vienen cositas, ¿sí? Bueno, ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, así que pues ya”, expresó emocionada Bellakath. La cantante compartió que el tema será compuesto en conjunto: “Ella ya trae como la idea, pero me dijo: ‘vamos al estudio, ahí terminamos de componer y todo’”.

Bellakath, de 27 años, destacó la mezcla de estilos que marcará este junte musical. “Me emociona mucho ese junte, la verdad, porque ella es una chica como muy fresita, así, y yo soy como más extrovertida, ¿sabes?”, explicó, anticipando una interesante fusión entre su reguetón atrevido y el pop elegante de Belinda.

En cuanto al título del sencillo, Bellakath adelantó que será en francés y que contiene una “oración” relacionada con algo petit, aunque evitó dar más detalles. “Tienen que esperar la colaboración para que entiendan de qué estamos hablando”, dijo con picardía.

A pesar de que aún no han definido si la canción será reguetón o pop, Bellakath aseguró que cada una aportará su estilo. “Yo le dije: ‘¿qué vamos a hacer? ¿Un pop o un reggaetón?’. Me dijo: ‘vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú’. Y le dije: ‘ok, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath’”.

La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos de ambas artistas han expresado entusiasmo por esta inesperada colaboración. Bellakath, considerada una de las figuras más influyentes del reguetón mexicano, y Beli, un ícono del pop latino, prometen sorprender con un tema que podría fusionar dos mundos musicales aparentemente opuestos.

Aunque no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, la confirmación de esta colaboración deja claro que “se vienen cositas” que prometen marcar tendencia en la música latina.

