¿Cree que es karma? Mayte Carranco le envía indirecta a Ferka, tras infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El romance entre Jorge Losa y Ferka surgió a raíz de una infidelidad. El actor tenía una relación con Mayte Carranco, conductora de Cuéntamelo ya!, quien confesó dicha traición el año pasado. Poco después, la historia dio un nuevo giro cuando Ferka y Losa también se separaron, presuntamente por otro triángulo amoroso, esta vez con Serrath.

Al respecto sobre su experiencia, Mayte compartió cómo enfrentó el desamor y las lecciones que aprendió. Reconoció que tuvo que pasar un duelo en el cual hubo lágrimas, aunque también encontró consuelo en los chocolates. Apuntó que el proceso no es lineal; algunos días se sentía bien y al siguiente estaba triste. Al final de todo este ciclo llegó a la conclusión que una mujer no debe guardarle nada a un hombre que no lo merece.

Te podría interesar Jorge Losa "Fui infiel": Jorge Losa admite ponerle los cuernos a Ferka con Serrath y revela detalles

Por otra parte, destacó la importancia de amarse a uno mismo antes de esperar amor de otra persona. Sobre la ruptura con Jorge, afirmó que, aunque fue dolorosa, le permitió crecer. Comentó que no es la primera, ni la última mujer que tenga que vivir algo similar. De cualquier forma, señaló que este tipo de vivencias son necesarias para robustecerse. Al preguntarle si consideraba que la traición de Jorge a Ferka era una especie de karma, evitó emitir cualquier juicio y aseguró que no tiene nada que opinar sobre un capítulo que ya concluyó en su historia.

Sin embargo, sí dejó en claro que cree que la vida pone a cada uno en su lugar. "Creo totalmente en el karma y en el dharma. De que, cuando eres buena persona, también te pasan cosas bonitas. Como a mí me ocurre ahora". Los reporteros la compararon con Ferka y le recordaron que ambas tomaron decisiones distintas en torno a la infidelidad. Mientras que Ferka sí perdonó a Losa, ella le dio la espalda al artista. "A nadie le permito que me vea la cara. A nadie", dijo.

Además, enfatizó la importancia de la dignidad en las relaciones: "La dignidad lo es todo. Y no perdonar infidelidades. Mucho menos regresar". Finalmente, resaltó que tiene bien claro el perfil masculino que busca y no está dispuesta a bajar sus estándares. "El que se porte mejor, que sea un caballero y que yo sea su prioridad, ese es el indicado".

Fuente: Tribuna Sonora