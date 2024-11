Detienen a ‘El Mimoso’ en Monterrey por presunta violencia familiar

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León. - Luis Antonio López, mejor conocido como ‘El Mimoso’, quien cantó con La Original Banda El Limón y exvocalista de Banda El Recodo, enfrenta acusaciones de violencia familiar presentadas por su esposa, María Elena Delfín Valdez. El artista fue detenido en Monterrey, Nuevo León, aunque fue liberado tras comprometerse a comparecer en una audiencia virtual.

María Elena Delfín Valdez denunció que ha sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y emocionales por parte de su esposo. Según detalló en un video publicado en redes sociales, las agresiones comenzaron con jaloneos y apretujones, escalando hasta empujones y un intento de estrangulamiento contra la pared.

Pero eso no fue todo, pues la mujer reveló que existen dos carpetas de investigación abiertas en su contra, correspondientes a agosto y diciembre de 2023. En sus declaraciones, afirmó haber acudido a las autoridades de Monterrey para denunciar las agresiones, pero señaló que la falta de acción concreta la llevó a hacer públicas sus acusaciones.

Llevo meses siendo violentada física, psicológica y emocionalmente por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores”, declaró Delfín Valdez, quien también responsabilizó al cantante y a las autoridades de cualquier daño que pudiera sufrir.

Por su parte, el cantante negó las acusaciones en un video difundido previamente, donde aseguró: “Que Dios me quite la vida en este momento si alguna vez he tocado de esa manera a una mujer”. A pesar de sus declaraciones, su detención en Monterrey se concretó tras no haber asistido a una audiencia judicial programada en junio de este año.

Por orden judicial, ‘El Mimoso’ no puede salir del estado de Nuevo León mientras se lleva a cabo el proceso legal. Esta restricción genera incertidumbre sobre su próximo concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Este caso de violencia familiar surge en un momento de reconocimiento público para el cantante. En los próximos días, ‘El Mimoso’ será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, un tributo a su trayectoria de más de 30 años en la música regional mexicana.

Nacido en La Concordia, Sinaloa, el 21 de noviembre de 1979, Luis Antonio López mostró desde joven su talento vocal. Su carrera despegó con Banda El Recodo, donde alcanzó gran popularidad, y posteriormente como solista y vocalista de La Original Banda El Limón.

Este caso ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del cantante y el público en general, destacando la importancia de visibilizar y atender con seriedad las denuncias de violencia familiar. Mientras se desarrolla el proceso judicial, el caso de ‘El Mimoso’ pone en el centro del debate el papel de las figuras públicas en la lucha contra la violencia de género y la responsabilidad de las autoridades para actuar con celeridad y justicia.

Fuente: Tribuna