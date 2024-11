¿Divorcio? Tras infidelidad, Elizabeth Álvarez revela crisis matrimonial con Jorge Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse en medio de la gran polémica sobre la infidelidad de su esposo, Jorge Salinas, con su nutrióloga, recientemente la reconocida actriz y conductora, Elizabeth Álvarez, brindó una entrevista en la que confesó que sí ha tenido una dura crisis matrimonial con el reconocido actor de Televisa, sorprendiendo a todos con sus declaraciones de su relación, ¿acaso se van a divorciar?

En enero del 2023, los protagonistas de Fuego en la Sangre, estuvieron en boca de todos, después de que en TV Notas, expusieran videos y fotografías en el que se revelaba la presunta infidelidad de Salinas hacía Elizabeth, con su nutrióloga, Anna Paula Castillo. El actor negó rotundamente dichos rumores y aseguró que las fotos no eran lo que parecían: "Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también... La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional".

La pareja siguió junta pese a cientos de especulaciones, incluso la exconductora de Hoy afirmó que estaban más unidos que nunca. Pero ahora, tras casi dos años del incidente, Álvarez brindó una entrevista en la que habló de su matrimonio, asegurando que siguen juntos y muy enamorados, revelando que lo que importa es ese lazo que ellos mismos alimentan día a día: "No dejamos de ser detallistas. Solo que con los años hemos tenido que redoblar el esfuerzo. Siempre tratamos de consentirnos, apapacharnos, mimarnos y cuidarnos. Cuando se olvidan esos detalles, comienzan a salir los baches. (Por eso) Hay que propiciarlos".

Jorge con la nutrióloga que negó fue su amante. TV Notas

Sin embargo, dejó a todos en shock, al afirmar que otra cosa que los mantiene fuertes, es que siempre se mandan su ubicación actual, señalando que es "por seguridad, no lo hacemos por celos ni nada por el estilo", destacando que sí han tenido fuertes crisis: "A veces nos enojamos. Sin embargo, tratamos de llegar a acuerdos en los que el amor siempre sobresalga. No nos hemos enfrentado a crisis matrimonial. La solución está en recordar por qué seguimos juntos. Cuando pasa eso, es más fácil todo lo demás".

Álvarez, destacó que el actor de Diseñando Tu Amor y ella, han sabido sortear cada obstáculo y hasta el momento no han ido a terapia, pero que ambos están dispuesto a tomarla para mantener el amor en su matrimonio, pues quieren envejecer juntos y no separarse nunca: "No vamos a terapia y no porque no la necesitemos. A lo mejor en algún momento asistiremos. No lo sé. Nos gustaría envejecer juntos. Es parte de nuestro proyecto de vida".

Generalmente, cocino en las fechas navideñas. Ya es una tradición cada año. La pasaremos en familia, viendo películas y jugando juegos de mesa. Lo más importante es pasarla juntos y disfrutarnos al máximo", cerró la entrevista hablando de sus planes para Navidad y fin de año.

Jorge y Elizabeth. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui